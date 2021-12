The Weeknd está a punto de cerrar un año brillante a nivel profesional. El artista canadiense se encuentra trabajando en su próximo proyecto discográfico, mientras disfruta de las mieles del éxito que le ha conseguido a lo largo de este 2021.

Además de su próximo disco, el artista tiene otros proyectos sobre la marcha. Uno de los más esperados es la de una canción que estará incluida en el proyecto discográfico póstumo de Aaliyah, bajo el nombre de ‘The Poison.

Cuando han pasado 20 años del accidente de avión que le costó la vida a Aaliyah, se producirá la esperada colaboración entre el artista y The Weeknd. Debemos tener en cuenta que él se ha convertido, sin lugar a dudas, en una referencia musical para el canadiense en sus inicios profesionales.

Así lo ha confirmado Blackground Records, la compañía discográfica que fue fundada por Barry Hankeron, el tío de Aaliyah. De esta forma, las voces del artista canadiense y del cantante estadounidense se unirán en la canción ‘The Poison’. Un proyecto que verá la luz muy pronto.

Y es que todo apunta a que esta canción se publicará este mismo viernes 17 de diciembre. Aunque de momento, no se conocen muchos más detalles al respecto sobre esta esperada colaboración.

La colaboración de The Weeknd con Aaliyah no será algo excepcional, pues en el disco póstumo del artista, también participarán otras estrellas de la música de la talla de Drake, Future, Ne-Yo, Snoop Dogg y Chris Brown. Un proyecto que los familiares del músico estadounidense llevan muchos años preparando, para homenajearle como se merece después de 20 años de su fallecimiento.

.@theweeknd’s ‘Save Your Tears’ was the most-watched @Vevo music video globally in 2021, with over 615 million views. pic.twitter.com/Ong71DWjyp

— The Weeknd News (@NewsWeeknd) December 13, 2021