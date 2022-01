Hasta el momento, Justin Bieber podía presumir de ser el artista más escuchado en la plataforma de musical de Spotify, aunque en las últimas horas ha sido destronado, nada más y nada menos que por un compatriota suyo, The Weeknd.

El pasado sábado el compositor canadiense logró superar a su compañero, ya que este acumula nada más y nada menos que 86 millones de oyentes mensuales, por encima de Justin, que tenía cerca de 84 millones de oyentes mensuales la semana pasada.

El intérprete de ‘bad guy’ puede presumir de haber estado en la cima durante mucho tiempo. Nos tenemos que remontar a julio de 2021, cuando Justin Bieber se convertiría en el artista más escuchado de Spotify, un reinado que ha durado 190 días en los que ha llegado a alcanzar una media mensual de 94 millones de oyentes.

.@theweeknd is the 1st artist to surpass 1 BILLION streams on Spotify in 2022.

— Spotify Daily Data (@spotify_data) January 26, 2022