Hace unos meses comenzó el rumor de una posible relación sentimental entre Angelina Jolie y The Weeknd. Ambos han sido fotografiados en varias ocasiones saliendo a cenar en Los Ángeles, no obstante, desde un primer momento quisieron dejar claro que lo suyo era una cosa profesional.

Sin embargo, la nueva canción del artista podría haber confirmado lo que muchos están deseando oír, que Angelina Jolie ha rehecho su vida sentimental, dejando atrás su historia con Brad Pitt.

La canción, titulada ‘Here We Go Again’, tiene una letra que ha dado mucho que hablar: «Mi nueva chica es una estrella de cine, a la que amo y hago gritar como Neve Campbell. Pero cuando la hago reír, juro que cura mis pensamientos deprimentes. Porque mi chica es una estrella de cine. Me prometí a mí mismo que no me volvería a enamorar, pero allá vamos de nuevo».

Angelina Jolie y The Weeknd, fueron vistos por primera vez el pasado mes de junio saliendo de un restaurante de Los Ángeles. Sin embargo, aseguraron que su relación era estrictamente profesional en la que el cantante habría encontrado en Angelina su maestra, debido a que se estaba metiendo poco a poco en la actuación. Y es que el artista está inmerso en su próxima serie para HBO, ‘The Idol’, en la que trabaja como productor, creador, guionista y actor junto a Lily-Rose Depp.

Debido a esta nueva serie, The Weeknd se habría reunido con Angelina Jolie para trabajar. Por otro lado, este nuevo proyecto para el artista tiene un total de seis capítulos. Se trata de un serie para la televisión que cuenta la historia de una estrella femenina del pop que se enamora en un exclusivo club de Los Ángeles, una serie que dará mucho que hablar.