The Wanted, a principios de septiembre, dio una noticia que ninguno de sus más fieles seguidores esperaba: regresaban, y lo hacían con muchísima fuerza. Lo hicieron anunciando, a través de sus redes sociales, que estaban a punto de sacar a la luz uno de los trabajos discográficos más especiales de su carrera.

Una sorpresa que no dejó indiferente a nadie, ya que debemos de tener en cuenta que The Wanted decidió hacer un parón hace prácticamente 7 años. Desde entonces, cada uno ha realizado diversos proyectos en solitario pero nunca como grupo. Hasta ahora. Lejos de quedarse con esa noticia, la banda ha querido ir más allá.

¿De qué manera? Con el estreno de ‘Rule The World’. Esta es la primera canción que sacan a la luz en esta nueva etapa. Es un proyecto realmente especial no solamente por la historia que refleja, sino por el estilo que han marcado. Han querido marcar un punto de inflexión, ¡y lo han hecho de la mejor manera!

Nathan, Tom, Max, Jay y Siva han querido hacer una firme apuesta por el género dance, adaptándose de manera directa a los nuevos sonidos. Lejos de dejarnos sin palabras con el estreno de ‘Rule The World’, los chicos de The Wanted han querido acompañar este lanzamiento con un esperado vídeo musical.

Los integrantes de la formación musical aterrizan en un lugar completamente árido donde, de un momento a otro, encuentran un maletín que contiene fuegos artificiales. Sin más dilación, deciden encenderlos. De esta manera son partícipes de una experiencia absolutamente fascinante, mágica y única.

Este ‘Rule The World’ llega como adelanto del trabajo discográfico que The Wanted está a punto de lanzar. Concretamente, el 12 de noviembre tendremos la oportunidad de disfrutar de ‘Most Wanted – Greatest Hits Album’. Los chicos de ‘Glad You Came’ quedaron atrás para dar paso a una etapa mucho más madura, diferente y sorprendente. ¡Y estamos encantados!