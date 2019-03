‘The Walking Dead’: Daryl, ¿podría estar buscando a Rick Grimes?

‘The Walking Dead’ es una de las series que más está dando que hablar en los últimos tiempos. ¡No es para menos! Lleva nada más y nada menos que nueve temporadas a nuestro lado y, cada vez que llega un capítulo a nuestras vidas, nos deja aún más y más descolocados.

Una de las cuestiones que son evidentes entre los seguidores de ‘The Walking Dead’ es que extrañamos muchísimo a Rick Grimes. A pesar de que el equipo ha confirmado una décima temporada, la serie va perdiendo cada vez más audiencia desde que el personaje decidió dejarnos.

Otros tantos personajes han tomado la misma decisión pero lo que sí es cierto es que la llegada a nuestras vidas de los Susurradores nos ha dado muchísima más emoción en ‘The Walking Dead’. Pero, a pesar de todo, los seguidores de la serie echan mucho de menos la manera en la que Rick Grimes lideraba a todo el grupo de supervivientes.

Re-watch that epic Daryl/Beta fight from this week’s #WalkingDead – it’ll help get you through your Tuesday 😎 https://t.co/xzWaRVVAJK pic.twitter.com/AxCiLjDKat

— The Walking Dead (@TheWalkingDead) 12 de marzo de 2019