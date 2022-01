Terelu Campos está viviendo un gran momento profesional. La hija de María Teresa Campos ha empezado el año con un nuevo proyecto profesional, la nueva sección ‘Sálvame Lemon Tea’, que presenta junto a María Patiño cada tarde en Telecinco. Desde entonces, han surgido muchas dudas sobre si la presentadora tendrá que abandonar ‘Viva la vida’.

A pesar de que Terelu Campos podría compaginar los dos programas, también cabe la posibilidad de que haga como su hermana Carmen Borrego y abandone el programa que presenta los fines de semana Emma García para centrarse en su nuevo proyecto.

Y es que cabe que recordar que la presentadora abandonó ‘Sálvame’ hace dos años prometiendo que no regresaría jamás. No obstante, debido a la insistencia de sus seguidores sobre la decisión profesional que va a tomar, la propia Terelu lo ha aclarado de una vez por todas.

Ella misma ha asegurado, a través de su blog en ‘Lecturas’, que seguirá en el programa de los fines de semana ‘Viva la vida’, independientemente de su nueva faceta en ‘Sálvame lemon tea’. Además, Terelu Campos ha explicado que la propuesta de su regreso le llegó cuando recibió la llamada de uno de los directores de ‘Sálvame’, quien le quería «ofrecer algo por enésima vez».

«Al principio me quedo en shock y le digo que sí. La propuesta me entusiasmó, pero tenía que consultarlo con la productora y el director de ‘Viva la vida’», asegura en referencia a Raúl Prieto.

«Todos se alegran por mí y me hablan de su preocupación por que me vaya de Viva la vida, cosa que no voy a hacer», zanjaba en su blog de la citada revista. De esta forma, confirmaba su continuidad en el programa de los fines de semana de Telecinco ‘Viva la vida’.