María Patiño ha desvelado una de las «leyendas negras» que perseguía a Terelu Campos. Ambas son las presentadoras del nuevo formato de Telecinco, ‘Sálvame Lemon Tea’.

En la última emisión de ‘Sálvame’ se dio la circunstancia de que las dos tertulianas iban vestidas igual, con un traje de chaqueta blanca y una blusa negra de encaje. Este momento generó un comentario por parte de María Patiño nada más arrancar el espacio.

«Terelu, qué mona vas, vestida igual que yo», recalcaba la gallega a su compañera y añadía que «había una leyenda negra sobre ti». Esa leyenda negra consistía en que, si la gente iba vestida con el mismo color que Terelu Campos, esta los echaba del plató. La malagueña lejos de desmentirlo, confirmó esta historia.

A continuación, María Patiño bromeaba que «hoy lo tienes jodido», en referencia a la vestimenta de ambas. La hija de María Teresa Campos se ha tomado con humor esta afirmación y ha dicho «no me pongas a prueba, no me pongas a prueba», replicaba la mayor de las Campos entre risas.

Terelu confirma la leyenda y amenaza a Patiño entre risas: “No me pongas a prueba” 😜 #SálvameLemonTea https://t.co/wDqWByj9HV — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 18, 2022

«Esto es una ‘jugadita’ de la dirección… de todas formas esto juega a tu favor, no al mío», explicaba Terelu Campos. «Hombre, claro, porque lo luzco mejor que tú», apuntaba su compañera sin dejarla terminar. «Sin lugar a duda, ahí no hay debate», zanjaba la malagueña.

A lo largo del programa, ambas presentadoras fueron sacando temas de actualidad como el especial de Rocío Jurado, haciendo hincapié en la apertura de cajas de Rocío Carrasco. La hija de María Teresa Campos señaló que no había ningún tipo de espectáculo en esta entrega de objetos personales.