Terelu Campos desvela quién está y quién no en el grupo de WhatsApp de ‘Sálvame’

Terelu Campos ha sido la gran protagonista de El show de Bertín, el programa que presenta Bertín Osborne cada viernes noche en la antena de Canal Sur. Allí habló de los últimos días de su madre y dio detalles de cómo es su nueva vida tras el final de Sálvame.

La hija de María Teresa Campos ha vivido un enorme cambio de vida tras el final del programa de Telecinco y pasar a TVE, donde es colaboradora de Mañaner@s y ha participado en Bake Off: famosos al horno. Todos esos cambios se unieron a la muerte de su madre, que ha sido el golpe más duro de todos.

Ella ha sido una de las que ha saltado a Netflix con Sálvese quien pueda, donde se ha reencontrado con muchos de los que han sido sus compañeros durante años en el plató de Telecinco. En un alocado viaje a México y a Miami, volvió a vivir aventuras con Kiko Hernández, Víctor Sandoval, Belén Esteban, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Kiko Matamoros y María Patiño.

Hablando de este tema con Osborne, ha desvelado que existe un grupo de WhatsApp entre los compañeros pero que no están todos los que pasaron por el programa de Mediaset. «Es solo de lo que hemos hecho de Netflix», por lo que personas como su propia hermana Carmen Borrego, Gema López, Antonio Montero o Alonso Caparrós, entre otros muchos, se han quedado fuera del mismo.

Aunque no es complicado de imaginar, también ha reconocido que la relaciones entre compañeros no siempre han sido fáciles: «Poco tenemos que ver los unos con los otros, en la forma de expresarnos, en la forma de ser… Hay veces que nos llevamos bien y hay veces que no».

Aunque con todos ha tenidos sus enfrentamientos a lo largo del tiempo, en el fondo se tienen mucho cariño, siendo María Patiño con la que se lleva fenomenal, aunque también tuvo tiempo para hablar de Belén Esteban. «Yo a Belén le tengo un cariño muy especial, yo empecé a hablar con ella en sus primeros momentos, en los que ella se sentía muy sola. Yo la recomiendo siempre para un programa, es trasparente. Ella no necesita a nadie para bien o para mal», ha comentado.

Terelu Campos relata los últimos días de su madre

¡Hoy vamos a vivir una noche cargada de emociones en #elshowdebertin con @terelu_campos !📺💞 ¡Nos vemos a las 22:45 en @canalsur!@Proamagna pic.twitter.com/mbtKcuAA1N — El Show de Bertín (@elshowdebertin) March 8, 2024

La muerte de la gran comunicadora malagueña el pasado mes de septiembre fue un brutal golpe para ella y toda la familia, pero ha confesado que llegó a pedir «a la Virgen que se la llevara». «Ella estaba muy mal, la peor enfermedad es la de la mente, a ella el cerebro la devoró por dentro y la consumió por fuera, no se alimentaba», ha desvelado muy emocionada.

Aunque sigue intentando superar esta pérdida, los nuevos retos profesionales a los que se enfrenta le han servido para avanzar y no caer en la absoluta tristeza. Además, ahora está muy pendiente del paso de su hermana Carmen Borrego por Supervivientes, donde debutó el pasado jueves como el gran reclamo del programa para atraer a la audiencia, especialmente por su salto desde el helicóptero.