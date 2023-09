Taylor Swift: estas son sus cinco canciones más escuchadas en Spotify

Taylor Swift continúa siendo imparable. La artista estadounidense alcanzó los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify a principios de este mes. Un nuevo logro que la coronó como la primera artista femenina en hacerlo, y en a segunda artista en general después de The Weeknd.

De acuerdo con datos de Spotify, Taylor Swift se ha mantenido en el Top Artistas Global durante 85 semanas consecutivas, ostentando actualmente el primer puesto. Por otro lado, también es la artista que más disco ha colocado en el Top Álbumes Global. Hasta el momento, Midnights, lanzado en 2022, se encuentra en la posición número 2.

En cuanto a sus canciones más escuchadas de la plataforma de streaming, entre los temas más populares de la artista estadounidense destacan los siguientes títulos: Blank Space (1.464.507.297), Anti-Hero (1.106.829.927), Cruel Summer (1.043.906.840), Style (896.941.238) y August (721.071.344).

“Blank Space” is now Taylor Swift’s most-streamed song on Spotify, surpassing “I Don’t Wanna Live Forever.” pic.twitter.com/KtDEuCbEVw

Black Space continúa siendo la canción más escuchada de Taylor Swift en Spotify. Esta canción fue el segundo sencillo del álbum 1989 que se lanzó en el año 2014. Con este tema Taylor Swift alcanzó más de 8 millones de visitas en YouTube en menos de 24 horas, y actualmente cuenta con más de 1200 millones de reproducciones mensuales en Spotify.

La segunda canción del podio es Anti-Hero, el single principal de Midnights (2022) se colocó por 8 semanas en el top de la lista Billboard Hot 100 para convertirse en uno de sus más grandes éxitos, con más de 800 millones de reproducciones mensuales en Spotify.

Cruel Summer el sencillo que forman parte del álbum Lover, lanzado en el año 2019, cuenta con más de un billón de escuchas en Spotify actualmente y más de dos millones de reproducciones en YouTube, siendo la tercera canción más escuchada de la artista.

Taylor Swift becomes the first female artist to surpass 101 million monthly listeners in Spotify history. pic.twitter.com/kmqADsfORW

