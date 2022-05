Tamara Gorro confiesa que intentó quitarse la vida hace unos meses

En las últimas semanas, Tamara Gorro nos sorprendería con el estreno de ‘Cuando un corazón llora’, este es un libro con el que la madrileña destapa algunos de los episodios más duros de su vida. La dificultad de tener que convivir con este tipo de recuerdos, es algo más que evidente, y lo que supone un peso añadido para la influencer, que además, está pasando por una depresión a la que se suman problemas digestivos y conyugales.

A pesar de que actualmente se encuentra en tratamiento, ha tenido que sufrir momentos complicados a causa de dichas enfermedades. En su libro describe las etapas de su vida, donde califica que tuvo una “infancia de mierda”, la cual estuvo representada por una conjunción de negros episodios. Confesó que estuvo marcada por la adicción a las drogas de su padre, y su posterior muerte, además de los abusos sexuales que sufrió cuando era niña, algo que la llevó al punto de querer dejar de vivir.

Tamara Gorro habla de su intento de suicidio: «Mis hijos no deberían perdonarme» https://t.co/JAY6lT8w8Y — mtmad (@mtmad) May 11, 2022

En una charla con Anne Igartiburu, Tamara Gorro ha querido aclarar cuando habrían sucedido las intenciones de quitarse la vida. En el testimonio que ha compartido con la presentadora, reveló que estas intenciones se las planteó apenas unos meses: “Nunca me lo podré perdonar, y mis hijos no deberían perdonármelo nunca”, confesaba emocionada la influencer. “Fui muy cobarde (…). Su mamá hubo un momento que dijo: ‘¿Qué hago aquí? Yo me voy’. Y les estaba quitando la vida a ellos, porque yo soy la vida de mis hijos”, terminaba agregando la exmodelo.

La gravedad de la situación trascendió a que su terapeuta la derivara a un psiquiatra: “Yo, cuando pasa ese capítulo, solo estaba con mi terapeuta, y en ese momento yo la llamé y me dijo: ‘Es el momento de pasar con otro profesional porque yo aquí no puedo hacer nada’. Entró mi psiquiatra y retomó el rumbo de mi vida con una medicación que aplaudo, de la que estoy muy a favor. Vivan las pastillas de la felicidad”.