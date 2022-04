Tamara Gorro se ha sincerado sobre una posible reconciliación con Ezequiel Garay. La influencer ha presentado su nuevo libro y respondió a las preguntas de los periodistas de ‘Sálvame’ que había en el evento.

La modelo ha publicado ‘Cuando el corazón llora’, su último libro. La ex tronista de ‘Mujeres, Hombres y Viceversa’ estuvo arropada y rodeada constantemente de sus grandes apoyos y amigos. A la cita acudieron muchos famosos como Gloria Camila o Makoke, pero también estuvo presente su ex pareja, Ezequiel Garay.

Con la actuación de India Martínez, la influencer subió al escenario vestida con un espectacular traje blanco y agradeció la presencia a todas aquellas personas que fueron al evento. «Una enfermedad cuando sabes que la tienes, tienes que tratarla y no puedes dejar ese tratamiento. Yo llegué a un punto que quise dejarlo y mis palabras fueron ‘me rindo’», empieza hablando la joven.

Tamara Gorro se emociona al hablar de Ezequiel Garay y nos enseña que aún lleva su anillo de casada 💔 #yoveosálvame https://t.co/HybkePH3pn — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 6, 2022

«La salud mental es lo más importante que hay y, cuando te rompes por dentro, cuando el corazón llora, hay momentos horribles que tú has vivido. Que has pensado en quitarte la vida», explica Tamara Gorro. Ese momento la modelo se ha derrumbado delante de todos recibiendo un abrazo de la presentadora y un gran aplauso de todos los asistentes.

Al finalizar el acto, la modelo atendió a las preguntas de ‘Sálvame’ y muy emocionada, ha comentado que esto ha sido “una liberación para ella”. La influencer no está atravesando su mejor momento tras el colapso que tuvo tras su separación con el futbolista argentino y aún lleva el anillo de casada.

No obstante, Ezequiel Garay continúa siendo uno de sus apoyos más importantes para ella. «Él y yo no estamos juntos como pareja. Es el hombre que me ha hecho feliz doce años, estoy convencida de que lo seguirá haciendo como pareja o como amigo. Es el papá de mis hijos y es extraordinario», expresó Tamara Gorro.