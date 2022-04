Tamara Gorro ha querido aclarar los rumores sobre una posible reconciliación con Ezequiel Garay. La influencer y el futbolista han pasado las vacaciones de Semana Santa en familia junto a sus hijos.

La pareja puso fin a su relación a principio de año. La modelo comunicó su separación con un vídeo que subió a su perfil de Instagram, donde explicaba los motivos de la ruptura tras doce años de relación. Además, tras la presentación de su nuevo libro, los dos han pasado un tiempo en familia con los más pequeños.

Tamara Gorro y Ezequiel Garay fueron vistos en un camping disfrutando los días de vacaciones de Semana Santa junto a sus hijos. Todo ello ha provocado que salten las alarmas sobre una posible reconciliación y la influencer ha tenido que aclarar esta escapada juntos.

«No hemos vuelto, no somos pareja, pero él tiene el mismo derecho que yo a estar con sus hijos unos días. No estamos acostumbrados a esto porque otras parejas, por lo que sea, no tienen la suerte de poder estar juntos o llevarse bien. Estoy segura de que cualquier madre y cualquier padre desearía eso para sus hijos», ha explicado la modelo en su cuenta de Instagram.

Ambos quieren que sus pequeños vean que entre ellos sigue existiendo una muy buena relación. Los dos quieren seguir manteniendo el ambiente familiar para que los niños vean como papá y mamá se llevan muy bien. Además, la ex tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha explicado que han querido irse juntos a un camping para que sus hijos puedan jugar sin ser reconocidos.

«Son felices, y yo también, porque puedo ir todo el día sin arreglar, sin maquillar y en chándal», asegura Tamara Gorro. Por ahora, esa reconciliación solo está en el pensamiento de sus seguidores. Tanto la influcencer y el futbolista no tienen pensado volver a ser pareja de momento.