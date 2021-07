La última gala de ‘Supervivientes 2021’ no ha dejado indiferente a nadie. Un programa donde reinaron los desnudos, los cortes de pelo, los lloros y las despedidas. A las puertas de la gran final las emociones de los concursantes están a flor de piel, algo que queda muy patente a la hora de la expulsión. Los nominados de esta semana eran Tom Brusse, Alejandro Albalá y Gianmarco Onestini, siendo Brusse el primero en ser salvado por el televoto, seguido de Onestini.

Por lo tanto, el concursante eliminado ha sido Alejandro Albalá. Pero, su paso por el concurso no ha terminado, ya que todavía tiene que enfrentarse en un nuevo televoto contra Lola y Lara Sajen. Eso sí, lo que la audiencia no se esperaba era que la resolución de las nominaciones tendrá lugar dentro de siete días, es decir, en la gala del próximo jueves.

❌¡Alejandro es eliminado!

👉Se enfrentará junto a Lola y Lara Sajen a la unificación definitiva #SVGala13 #Supervivientes2J https://t.co/ewKprrSUoe — Supervivientes (@Supervivientes) July 2, 2021

Un nuevo movimiento por parte del programa que no se ha llevado a cabo hasta ahora. Normalmente el nombre definitivo del concursante eliminado es desvelado días antes, es decir, en las galas de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’, presentado por Carlos Sobera, o en ‘Supervivientes: Conexión Honduras’, presentado por Jordi González.

Pero eso no ha sido todo, el concursante expulsado el próximo jueves se quedará oficialmente a las puertas de la unificación definitiva. Una nueva mecánica que ha provocado que durante la última gala emitida no hubiera ni nominaciones ni prueba de líder. A Lola, Alejandro y Lara le esperan una semana muy complicada, sobre todo, por lo que decidieron hacer a cambio de las recompensas de la mesa de las tentaciones.

Alejandro Albalá no podrá nominar en lo que queda de concurso, Lara Sajen caminará con una pesada bola atada a su tobillo y Lola tendrá que enfrentarse a tres castigos, no ver, mantener sus manos atadas y no hablar, eso sí, en días distintos. Sin duda, ahora sí, la situación en ‘Supervivientes’ está que arde.