Los sustos no cesan en Honduras, y menos cuando los concursantes están rodeados de naturaleza, conviviendo con un sin fin de animales que habitan en ella. Melyssa Pinto y Lara Sajen vivieron un intenso momento en ‘Supervivientes 2021’ al ver en la lejanía un tiburón nadando tranquilamente por las playas de ‘Cayo Paloma’.

Olga Moreno, Tom Brusse y Gianmarco Onestini permanecen en ‘Playa Destierro’, mientras que sus compañeros viven auténticas aventuras al otro lado de la isla. El avistamiento del tiburón sorprendió y descolocó a las supervivientes por completo, que hasta pensaron en atraparlo para poder comérselo. Pero pronto Melyssa Pinto hizo entrar a su amiga en razón.

“¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Es un tiburón pequeño!”, comentaba emocionada la ex pareja de Tom Brusse. “Bien. Así lo comemos”, contestaba Lara Sajen. Melyssa le explicaba a su compañera que el tiburón se había acercado porque ella había estado tirando carroña, mientras tanto en lo único que pensaba la argentina era en comerse al peligroso pez.

“¿Estás loca?”, preguntaba Melyssa al percatarse de las intenciones de Lara. “¡Cómo me he vuelto de asalvajada que estaba por tirarme a cogerlo! Se puede comer… ¿el tiburón se come?” contestaba la superviviente. La portuguesa no dudó en negar rotundamente esa pregunta: “Nadie debería comerse un tiburón. Nunca”.

“¿Y los otros pececitos por qué tienen tan mala suerte? Tú con hambre, no hay ningún pez porque se los ha comido el tiburón… ¿Tú no te comerías el tiburoncito bebé como este?”, cuestionaba la argentina a su amiga, que le confirmaba que tenía hambre pero pronto desvió la conversación para hacer una confesión: “El tiburón y las serpientes son mis animales favoritos porque son los que más miedo me dan”.