El pasado martes 22 de abril, los espectadores de Supervivientes 2025 pudieron disfrutar de una nueva gala de Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera. De esta manera tan concreta, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer el nombre del primer concursante salvado de la semana. Pero no todo queda ahí, puesto que Montoya también fue protagonista, puesto que, tan solo unas horas antes, tuvo que ser evacuado de urgencia. Sus compañeros, como no podía ser de otra manera, se quedaron verdaderamente preocupados por él, por su salud y porque había una posibilidad de que tuviese que abandonar el concurso. Todo sucedió cuando el de Utrera, en un momento dado, empezó a sufrir un cuadro de malestar general tras verse sobrepasado emocionalmente, como él mismo reconoció. Así pues, Carlos Sobera optó por mostrarse completamente honesto con la audiencia de Tierra de Nadie: «Esta noche descubriremos si puede o no volver».

Como no podía ser de otra manera, debido al estrecho vínculo que tienen con Montoya, las concursantes más preocupadas por él eran Anita Williams y Carmen Alcayde. Su ex pareja, entre lágrimas, se sinceró con los espectadores de Supervivientes 2025: «Llevo desde ayer sin dormir, no me imagino aquí sin él», reconoció. Lejos de que todo quede ahí, la colaboradora de televisión también quiso pronunciarse ante la posibilidad de que Montoya se viese obligado a abandonar el concurso: «No puede dejarme sola, tiene que volver». A lo largo de la noche del martes, el ex participante de la octava edición de La isla de las tentaciones regresó a la playa, donde tuvo la oportunidad de expresar cómo se encontraba tras haber sido evacuado de urgencia por el equipo médico: «Estoy un poquito mejor que muerto», reconoció, tirando de humor a pesar de la complicada situación que estaba atravesando.

«Reventé y lo pasé muy mal, pero estoy mejor, retomando un poco», confesó, y añadió: «Los cuidados han sido fantásticos, hay que darle un aplauso a los médicos». Carlos Sobera aprovechó para recordar que, para todo el equipo, la salud de los concursantes era su prioridad. Acto seguido, comenzó a leer el comunicado del equipo médico: «Tuvo un cuadro de malestar general, con dolores articulares, debilidad y fiebre elevada».

«Fue evacuado para su tratamiento y observación. Frente a la buena respuesta del tratamiento y la desaparición de los síntomas, se permite que regrese con sus compañeros», acabó diciendo el presentador de Tierra de Nadie. «¡Sigues en Supervivientes!», exclamó, mientras Montoya no pudo evitar abrazarse a Carmen Alcayde y Anita Williams, sus dos grandes apoyos en esta aventura.

Eso sí, el resto de concursantes de Supervivientes 2025 no dudaron en darle la enhorabuena. El de Utrera, por su parte, no solamente volvió a mostrarse agradecido por el trato recibido por el equipo médico, sino que quiso añadir algo más: «He tenido que hacer un reseteo y ya». Por fortuna, todo ha quedado en un gran susto sin mayores consecuencias. ¡Montoya continúa disfrutando de esta aventura!