Sum 41 comienza a hacer oficial su despedida con el lanzamiento de ‘Landmines’

«Estar en Sum 41 desde 1996 nos trajo algunos de los mejores momentos de nuestras vidas». Así empezaba el comunicado con el que hace unos meses el grupo Sum 41 anunciaba su disolución, tras haber hecho historia en la música.

La despedida de Sum 41 llega después de casi tres décadas sobre los escenarios, y ha comenzado a hacerse oficial con el lanzamiento de Landmines, su nuevo single. Una canción que recuerda a la vieja escuela del rock de finales de los 90 y principios 2000, y que supone el inicio del fin de la banda.

Se trata del primer lanzamiento que la banda ha publicado junto a Rise Records, su nuevo sello discográfico. Una canción muy esperada por sus fans, que como era de esperar, tras su publicación ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales.

Our new single “Landmines,” is finally out! Listen to the World Premiere on @iHeartRadio all day long. pic.twitter.com/NSYJUzpQWs — Sum 41 (@Sum41) September 27, 2023

Además, el nuevo single de la banda ha llegado acompañado de videoclip en el que se puede ver a los integrantes de Sum 41 irrumpiendo en una escuela y transformando el baile de graduación de la generación de 1998 en un espectáculo de música rock que no tarda en descontrolarse.

«Cuando escribí Landmines no tenía intención de escribir una canción Punk Rock Old School. Simplemente me salió del tirón y supe de inmediato que esta canción me parecía especial» expresa el vocalista de la banda Deryck Whibley.

Por otro lado, en el comunicado de despedida, el grupo también tuvo palabras para sus fans de todo el mundo, agradeciéndoles su apoyo incondicional. «Siempre estaremos agradecidos con nuestros fans, tanto los antiguos como los nuevos, que nos han apoyado en todos los sentidos. Es difícil articular el amor y el respeto que tenemos por todos ustedes y queríamos que escucharan esto por parte de nosotros», expresaron.