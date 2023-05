Sum 41 anuncia su disolución después de 27 años como banda

Después de 27 años como banda, Sum 41 se separa. El histórico grupo ha sorprendido a sus seguidores con un comunicado publicado a través de sus redes sociales en el que han anunciado su disolución. Una noticia que ha conmocionado a millones de fans.

Esta disolución tendrá lugar una vez que la banda cumpla con los compromisos profesionales que aún tiene entre manos, entre ellos el lanzamiento de su último álbum de estudio, titulado Heaven And Hell, y un último tour mundial.

A través del comunicado, la banda agradeció a sus fans el apoyo incondicional que les han mostrado a lo largo de todos estos años, y prometió que realizarán todas las fechas de la gira que tienen programada para este año. Asimismo también anunciaron que su último disco será lanzado junto a una gran gira de despedida.

«Estar en Sum 41 desde 1996 nos trajo algunos de los mejores momentos de nuestras vidas. Siempre estaremos agradecidos con nuestros fanáticos, tanto antiguos como nuevos, que nos han apoyado en todos los sentidos», escribieron en sus redes sociales.

«Es difícil articular el amor y el respeto que tenemos por todos ustedes y queríamos que escucharan esto de nosotros primero. Sum 41 se disolverá. Todavía estaremos terminando todas las próximas fechas de nuestra gira actual este año, y estamos ansiosos por lanzar nuestro álbum final Heaven :x: Hell, junto con una última gira mundial como cabeza de cartel para celebrar» agregaron.

El último álbum de la banda, Heaven :x: Hell, será un trabajo doble con el que se despedirán de sus fans, y aunque los detalles se desconocen, sus fans esperan que sea un álbum reflejo de la evolución musical del grupo de todos estos años, abarcando el punk, el rock y el heavy metal.

Por último, Sum 41 se embarcará en un último tour mundial con el que se despedirán de sus fans, aunque de momento no han sido anunciadas las fechas ni las ciudades que pisarán. Una gira que marcará el el fin de una era en la historia de la música y que dejará un legado de incontables éxitos de la banda que marcó una generación.

