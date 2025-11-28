‘Sortilegio’: ¿cuántos capítulos tiene la serie de William Levy y Jacqueline Bracamontes?

Nova está de celebración. La cadena de Atresmedia cumple 20 años de emisión y lo está celebrando por todo lo alto. Hace unos días, comentábamos que Pasión de Gavilanes, una de las ficciones más legendarias de habla hispana, regresaba con su primera temporada. Pero, las emociones no quedan aquí, Ahora, a la lista de estrenos se ha sumado otro clásico de las telenovelas: Sortilegio. La producción de Televisa, protagonizada por William Levy y Jacqueline Bracamontes, se convirtió en todo un fenómeno audiovisual en el 2009 y el 2010. Y es que, todo el mundo quedó conquistado por esta apasionante historia cuyo romance entre los protagonistas nace de una mentira.

María José Samaniego, personaje al que da vida Jacqueline Bracamontes, es una joven humilde que se enamora de Bruno Lombardo. El joven es un empresario ambicioso que ansía quedarse con la fortuna de su familia. Por ello, se casa con ella bajo el nombre de Alejandro Lombardo, su hermanastro. Durante toda la relación, el joven le ocultó su identidad para poder llevar a cabo sus planes. Y es que, planeaba matar a su hermanastro, personaje interpretado por William Levy. Sin embargo, para su mala fortuna, sobrevive al accidente.

Alejandro Lombardo logra salir con vida y a su vuelta descubre que, supuestamente, está casado con una mujer a la que jamás ha visto: María José. Poco a poco, y con el paso del tiempo, el empresario se da cuenta de que la mujer es solo una víctima de su hermanastro. Una relación que comienza a fraguarse y por la que ambos terminan enamorándose. Pero, Bruno no se los pondrá tan fácil. Además, relaciones del pasado regresarán a la vida del protagonista.

Un éxito global

La novela presenta en pantalla a William Levy, galán conocido por su interpretación en ficciones de éxito. Y es que, ha sido el protagonista de fenómenos audiovisuales como Cuidado con el ángel, Café con aroma de mujer, Triunfo del amor o La tempestad. Por su parte, Jacqueline Bracamontes es una actriz muy conocida en México por su actuación en series como Rubí, Las tontas no van al cielo o Alegrijes y rebujos, entre otros.

Sortilegio no solo fue un éxito por su historia, también por la conexión de los protagonistas en pantalla. Además, su canción principal es interpretada por el aclamado grupo Il Divo. Todo ello sumado a su increíble elenco de actores y la modernidad de su trama.

¿Cuántos capítulos tiene ‘Sortilegio’?

Sortilegio es una historia de amor, pero que también presenta ingredientes como la mentira, la traición, el engaño y los secretos. Una trama que atrapa desde el primer episodio y por la que ha conseguido un éxito internacional. Y es que, sus 90 capítulos en la versión mexicana supieron a poco a los fans.

En su emisión internacional, la producción fue recortada con el objetivo de eliminar escenas repetidas o subtramas secundarias para hacerla más ágil. Por lo tanto, cuenta con un total de 80 entregas. Así pues, cada una presenta una duración que oscila los 45 minutos.