El pasado sábado 17 de mayo, Melody se subió al escenario del estadio St. Jakobshalle de Basilea, en Suiza, para cumplir su sueño de representar a España en Eurovisión 2025. Lo hacía con una canción titulada Esa Diva, aunque con una nueva versión respecto a la presentada en Benidorm Fest 2025 y con la que consiguió la victoria. Pero no solamente hubo cambios en este sentido, sino que también se modificaron numerosos aspectos de la puesta en escena, incluido el cuerpo de baile. A pesar del enorme trabajo que hicieron, lo cierto es que el resultado no fue, ni mucho menos, el esperado. Recordemos que, entre la votación del público y del jurado, Melody tuvo que conformarse con un puesto 24. Así pues, tras tomarse unos días de descanso junto a su familia tras meses de duro trabajo, la sevillana ha concedido una rueda de prensa con numerosos medios acreditados. Entre ellos, el programa de Sonsoles Ónega.

Este lunes, a las 16:00 horas en Prado del Rey, se celebró ese encuentro con los periodistas, en la que la artista prometió que iba a ser lo más sincera posible. No solamente respecto a lo que sintió en la Gran Final de Eurovisión 2025, sino también sobre todo lo vivido durante estos meses, tras ganar Benidorm Fest 2025. De esta forma, fuimos testigos de cómo Melody hizo lo que prometió: ser completamente honesta, sin perder en ningún momento ni las formas ni la educación. Así pues, entre los numerosos momentos que nos regaló la cantante nazarena, hubo uno que no dejó absolutamente indiferente a nadie, y tiene una estrecha vinculación con Sonsoles Ónega. Todo ocurrió cuando un reportero del programa Y ahora Sonsoles, que se emite de lunes a viernes en las tardes de Antena 3, dio el paso de hacer una pregunta muy concreta a Melody.

«Has dicho que si volverías al festival con otras condiciones. ¿Cuáles serían esas condiciones?», quiso saber el compañero de Sonsoles Ónega. «Las condiciones son cosas que se tienen que hablar internamente, no aquí. Yo soy una profesional y no me preocupa porque mi trabajo ha estado sublime», comenzó respondiendo la sevillana, dejando claro que «Eurovisión ya pasa a un segundo plano».

Lo que nadie esperaba es que, en un momento determinado, Melody fuese a dirigirse a la presentadora del programa de Antena 3: «Para Sonsoles, que le encanta ‘el erre que erre’. Ay, mi Sonsoles, que le gusta…». Acto seguido, hizo un repaso a su trayectoria profesional, desde el lanzamiento del álbum De Pata Negra: «Aquí en España no estamos acostumbrados a que un artista que sea infantil, que luego evolucione y tenga éxito».

Mientras la de Dos Hermanas respondía a la pregunta formulada por el reportero de Y ahora Sonsoles, pudimos escuchar a la presentadora decir lo siguiente: «Sin comérmelo ni bebérmelo». Como no podía ser de otra manera, tras escuchar las palabras de la representante de España en Eurovisión 2025, Sonsoles Ónega no dudó en responder.

«Le tenemos que mandar los programas, porque hemos dicho exactamente lo que ella ha dicho, las condiciones», aclaró la periodista. Por si fuera poco, dejó muy claro que, desde su programa, siempre han defendido a la artista: «Nosotros que hemos hecho campaña por ella con las tías, entendiéndola perfectamente y entendiendo que eran las condiciones, de eso, de lo que ella no quiere hablar en público. ¡Si te estábamos apoyando, Melody!», exclamó, a modo de reproche.