Marta Riesco se ha presentado durante este martes tanto en ‘El programa de Ana Rosa’ como en ‘Ya son las 8’. En este último ha tenido que hacer frente a las intervenciones de Sonsoles Ónega, quien ha aprovechado para mandar alguna que otra pulla en relación con su cumpleaños. En primer lugar, la presentadora ha querido saber porque la periodista le mintió con su edad, ya que hace un tiempo le dijo que tenía 32 años y ahora está cumpliendo 35. También, ha querido preguntar sobre los detalles de la fiesta de cumpleaños que celebrará el próximo viernes.

“Me he enterado de que no me dijiste la verdad y muero por saber la razón. No me dijiste tu edad. Esto requiere una explicación”, le ha recriminado Ónega a Riesco. La novia de Antonio David Flores ha querido explicarle que “cumplo 35, mentí, pero no pensando que estaba haciendo una gran mentira ni mucho menos. No mentí conscientemente porque si me quito años, me los quito bien. Estoy encantada de cumplirlos y de estar viva”.

Marta Riesco explica por qué mintió a Sonsoles Ónega sobre su edad #YaSonLasOcho5A https://t.co/73g9EeBi1I — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) April 5, 2022

Sin embargo, la madrileña ha querido indagar más y ha puesto en un aprieto a la reportera tras preguntarle qué compañeros del programa serán invitados a su celebración. Marta Riesco ha contestado que de los que había ahí esa misma mesa tanto Alexia Rivas como Miguel Ángel Nicolás habían sido invitados. Rápidamente, la conductora del programa ha dicho: “Pues soy la única que no está invitada, no pasa nada”.

Esto ha hecho que la periodista estuviese en un momento de querer huir de ahí. Quizá Sonsoles Ónega reciba la invitación y finalmente vaya, pero hasta el viernes no podremos saberlo. Ante la presencia de Antonio David Flores, Riesco no lo ha dejado claro, ya que «no estoy yo sola. En la vida hay prioridades, él tiene las suyas y yo espero que pueda estar».