Sonsoles Ónega bromea con Tamara Gorro tras su descuido en directo: «¡Señora, tápese!»

Tamara Gorro se ha convertido en la mujer más buscada de las últimas horas después de protagonizar una de las imágenes de la televisión de este año 2024, aunque está claro que hubiera preferido no hacerlo. La colaboradora terminó su trabajo en Y ahora Sonsoles el pasado miércoles y tras despedirse de los espectadores comenzó a quitarse la famosa petaca a la que iba conectado su micrófono. Se trata de un gesto sencillo y que hace todos los días, por eso lo hizo sin prestarle mucha atención, pero el cable (que siempre debe ir escondido en la ropa) le jugó una mala pasada y provocó que su escote se abriese por completo y dejase un pecho al descubierto. La imagen rápido se ha convertido en lo más compartido en todas las redes sociales y desde Antena 3 solo han podido retirar el momento del programa cuando se intenta ver en su plataforma atresplayer, pero de poco está sirviendo.

Horas después de aquello, la influencer ha vuelto al programa en la tarde del jueves, aunque no estaba prevista su participación en él. Lo hacía en una conexión desde Ibiza, donde está pasando unos días para terminar de cerrar unos asuntos de sus negocios en la isla. Desde allí ha hablado con sus compañeros para comentar ‘el gorrazo’, como lo ha bautizado la presentadora. Después de ver el vídeo, con el pecho pixelado esta vez, Sonsoles le ha recordado que en más de una ocasión le ha llamado la atención por no llevar ropa interior con algunos de sus vestidos, una manera de prevenir accidentes como el que le ocurrió el pasado miércoles: «Mira que te lo tengo dicho. ¡Señora, tápese!». La afectada se lo ha seguido tomando con naturalidad y deportividad después de haberse convertido en tendencia durante días.

«Me he tirado todo el verano en topless cuidando que no me hagan fotos, y va y sale ahora. ¡Con esa cara de panoli!», se ha lamentado la valenciana después de haber tenido precauciones para no ser pillada por los paparazzis que cada verano trabajan en Ibiza.

Ónega ha reconocido que durante gran parte de la tarde estuvo pendiente de que no enseñase nada su colaboradora después de comprobar el vestido tan atrevido que llevaba, pero no pudo hacer nada. «Me pasé todo el programa mirando lo de Tamara. Y yo controlándola. Pero, hija mía, te pierdo un momento de vista…», ha dicho después de comprobar que el momento se produjo cuando ella estaba mirando a otro lado y ya en los momentos finales del programa, cuando sonaba la sintonía y se habían despedido de los espectadores.

Pero no se quedó ahí este asunto, ya que la presentadora quiso buscar al ‘culpable’ de captar esa imagen, por eso fue en busca de Fernando, el cámara de programa que enfocó en esos momentos a la pobre Tamara Gorro. Tras ser acusado de aguantar demasiado tiempo el plano y de no mover la cámara, el acusado se ha defendido dejando claro que «solo duró un segundo» y que luego se movió para evitarlo, aunque las explicaciones no convencieron a todos.