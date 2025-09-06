Un soltero de ‘First Dates’, tajante con su cita: «No puede entrar en mi casa»

Septiembre ha dado el pistoletazo de salida de manera y lo ha hecho de la mano de algunos de los estrenos más esperados de la temporada en televisión. Sin embargo, un formato que ha continuado al pie del cañón, también en verano, ha sido First Dates. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los programas más vistos de Mediaset España. Pues, desde hace más de nueve años, su objetivo principal ha sido unir los corazones de los solteros de nuestro país. Por ello, con el objetivo de vivir la experiencia de primera mano, esta semana, los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a Nuria, una soltera de 52 años.

La participante se presentó como una mujer «feliz», aunque en el amor lo ha sido «por momentos». Ha estado casada en dos ocasiones, pero el desenlace no ha sido el esperado. Sin embargo, lo vivido no le ha quitado la ilusión de volver a pasar por el altar. No tiene un prototipo de hombre en concreto, pero confiesa que le gustan mucho los que la hacen reír, los altos, delgados y que se cuidan un poco. «Lo que pedimos todas», indicó. De esta manera, teniendo en cuenta sus requisitos, la organización del programa le presentó a Suso, un soltero de 56 años.

El comensal llegó al local con su barba teñida, pues una de sus aficiones es hacerlo de diferentes colores. «La pongo del color que se tercie», dijo. Pero, la primera impresión de Nuria al verla fue de completa sorpresa. «Simpática pero no va con mi estilo», comentó en uno de los totales. Suso, por su parte, confesó que Nuria era su prototipo de mujer. «Está muy bien», señaló.

Los solteros aceptaron conocerse con el objetivo de descubrir si tenían gustos en común. Pero, por mucho que lo intentaron, no hubo manera. «A ver si toca la tercera, vamos a ver cómo va la cosita. A la tercera va la vencida», comentó el participante de First Dates. Pero, el mayor momento de tensión llegó cuando Nuria le preguntó a Suso por su equipo favorito de fútbol.

«¿Y tú?», le respondió él rápidamente. Pues, era consciente de que estaban entrando en terreno pantanoso. Sin embargo, Nuria no iba a dejarlo pasar. Pues, como preguntó primero, no iba a responder hasta que él lo hiciese. «Soy del Barça», confiesa él. Una respuesta que dejó impactada a Nuria, quien no pudo evitar llevarse las manos a la cabeza.

Suso a Nuria en ‘First Dates’: «Me lo estás poniendo crudo»

«Pero, por llevarle la contraria a mi padre. Mi padre era del Madrid y yo lo contrario. Me gusta el futbol en general», se justificó él. Pero, lo que Suso no se esperó jamás fue que su cita fuese del Real Madrid. «Le dije que no me importaba, pero yo soy del Barça cerrado. Tengo allí a Messi en las paredes y tengo a todo el Barcelona que los voy poniendo uno a uno. Esta mujer no puede entrar en mi casa», comentó él en privado.

Al final de la velada, ambos lo tuvieron claro. «Soy encantadora. El único defecto que tengo es que ronco mucho», confesaba ella entre risas. «Lo siento, pero me voy. Me lo estás poniendo crudo», bromeaba el soltero. De esta manera, en la decisión final de First Dates, él sí quiso seguir conociendo a Nuria en una segunda cita. Pero, ella no pudo decir lo mismo debido a que no había sentido la chispa que buscaba.