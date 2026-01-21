Un soltero de ‘First Dates’, tras saber la dura infancia de su cita: «Me he quedado a cuadros»

Las puertas de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de la televisión. Y es que, tras casi diez años de aventura, cada vez son más los solteros que apuestan por encontrar el amor a través de la ayuda de Carlos Sobera y todo su equipo. De esta manera, el pasado 20 de enero, el público tuvo la oportunidad de conocer a Samuel. El soltero, de 26 años, es un operario que ha confesado que le tiene miedo a la soledad. Pues, sus primeros años de vida no fueron fáciles.

Según explicó el participante, estuvo en un centro de acogida cuando era muy pequeño debido a que su madre no se pudo quedar con él. Una experiencia de la que tiene claro que le ha quedado un gran trauma. A nivel sentimental, le contó a Sobera que lleva dos años sin estar en pareja. Busca a alguien con quien formar una vida y una familia. Por ello, teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le presentó a Pedro. Un soltero, de 22 años, que contó que le gustaría tener una familia numerosa.

Samuel sorprende a su cita de ‘First Dates’ al contar su historia de vida

La primera impresión entre ambos fue un poco particular. Samuel confesó que Pedro no era del todo su tipo. Pero, su cita sí se mostró muy entusiasmado con él. A pesar de ello, los solteros estuvieron de acuerdo en trasladarse hasta su mesa en el restaurante. Con el objetivo de conocerse mejor, Pedro le contó que es bailarín de salsa y bachata. Una pasión que le llevó, en el 2018, a quedar subcampeón de España. Un dato que a Samuel le pareció admirable.

Los comensales descubren que tienen muchas cosas y gustos en común. Pero, Pedro se queda sorprendido al escuchar la historia de vida de su cita. De esta manera, Samuel le cuenta que tiene 7 hermanos, pero no tiene relación con todos. «Yo me he criado con mis dos hermanas mayores, que para mí son como mi familia», ha comenzado explicando. Asimismo, le explica que creció en un centro de acogida. Una experiencia que escuchó con mucha atención y respeto.

Pedro, sobre su cita de ‘First Dates’: «Me ha dado a entender que lo tiene superado»

«Me he quedado a cuadros, no he sabido cómo gestionarlo. La manera que lo ha expresado me ha dado a entender que lo tiene superado», comentó en uno de los totales. «Salí con 17 porque mi hermana ya era mayor de edad y me adoptó. Para mi mis hermanas son como mi madre», contó. «Se ve que tiene una relación muy buena y muy profunda con su hermana», comentó Pedro en privado.

En cuanto relaciones, Pedro le dejó claro que busca una relación monógama. «Me ha gustado que hayamos coincidido. Pus, a día de hoy, encontrar a alguien que quiera una relación estable monógama es complicado», señaló el soltero. Una cita muy particular donde ambos comensales de First Dates se sinceraron mutuamente.