Una soltera de ‘First Dates’ sorprende a su cita con un ‘zasca’: «Te quedaría un poco grande»

Las puertas del local de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular show de citas a ciegas continúa liderando las noches de Cuatro y, recientemente, lo ha hecho con nuevos participantes. De esta manera, la audiencia ha podido conocer a Juan, un soltero de 65 años, y a María, de 63 años. Él lleva viudo un par de años, pero considera que ya va siendo hora de volver a enamorarse. Eso sí, es fiel creyente de que «no se supera nunca» a alguien que fue tu pareja. Por ello, la organización del formato le preparó una cita con María.

La soltera se presentó como una mujer con un carácter muy fuerte, pero llevadero. Le gustan los hombres más altos que ella, motivo por el que Juan no ha terminado de ser de su agrado. Respecto a ella, ha explicado que quiere vivir la vida al máximo. Pues, no ha podido hacerlo por su trabajo y su hijo. Eso sí, a pesar de haber tenido un primer encuentro particular, han aceptado trasladarse hasta su mesa en el restaurante para seguir conociéndose. De esta manera, entre tema y tema, ambos han intentado conectar mediante sus gustos y aficiones.

María, soltera de ‘First Dates’, cree que Juan no ha superado a su mujer

Durante su intercambio de palabras con Juan, la soltera se percató que él seguía deprimido por el fallecimiento de su mujer. Una situación que, según indicó, comprende a la perfección. Pues, no es lo mismo una ruptura sentimental que separarte del amor de tu vida porque ha fallecido. Sin embargo, esto no ha impedido que el participante le diga un par de piropos a ella. Una atención que ha agradecido.

Eso sí, ha habido algo de Juan que no le ha hecho nada de gracia. El soltero le contó que tenía carnet de conducir, pero no coche. Un punto que a ella no le ha gustado. «Le tendría que llevar yo y a mí me gusta que me lleven», ha dejado claro al equipo de Cuatro. Seguidamente, el comensal le contó que tiene una perra y que tiene una vida social muy activa. Pero, este último detalle no se lo ha creído María. «Creo que está solo con su perra», opinó en privado.

La decisión final de ‘First Dates’

Una velada muy particular que ya dejaba entrever lo que sucedería en la decisión final de First Dates. Por ello, no hubo sorpresas a la hora de hablar con el equipo de Cuatro. «Me ha parecido una mujer encantadora, simpática y creo que tenemos muchas cosas en común. Aquí me tienes para lo que tú quieras», dijo Juan. Pues, explicó que sí le gustaría seguir conociendo a María en una segunda cita. Pero, ella vio en él varias cosas que no le gustaron.

«A mí lo que me pasa… ¿Tú has notado la química? Es que no hemos hablado de amor, de sentimientos y yo es que necesito una persona… Yo tengo mucho carácter, tengo temperamento y yo creo que te quedaría un poco arriba (grande), lo digo a tu favor», le dijo María. El soltero, ante ello, le confesó que no comprendía lo que quería decir. «Busco una persona que me haga reír, ha estado bien la conversación, pero te veo un poco triste. Sé lo que quiero y prefiero seguir así, pero un tío chapó», sentenció ella.