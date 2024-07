Encontrar a tu media naranja es una suerte de la que no todo el mundo puede presumir. Por ello, cada vez son más los participantes que acuden a First Dates con el objetivo de encontrar a la persona con la que compartir su corazón. Una experiencia que optó por vivir, recientemente, Pedro.

El lotero madrileño y ex jugador de fútbol profesional, de 30 años, llegó al formato después de haber tenido tres relaciones sentimentales. «La verdad que no me ha ido muy bien, pero aquí estoy. A ver si hay suerte. A buscar a alguien que merezca la pena y que seamos felices», dijo en su presentación.

Eso sí, para él, su mujer ideal no anda muy lejos. Pues, el soltero confesó sentirse muy atraído por Laura Boado, de 25 años, una de las camareras del programa. «Mi prototipo es Laura. Es una chica guapa, con estilo y tiene un buen cuerpo. Y encima es vergonzosa, que eso me gusta un poquito», explicó el participante.

Pero, ese «flechazo» no le duró demasiado. ¿El motivo? Minutos después llegó Alejandra, una soltera de 27 años que se presentó como su cita. La buena sintonía entre los solteros era más que evidente. De hecho, el propio Carlos Sobera no pudo evitar decirles la buena pareja que hacían.

«Es bonito. Tiene unos ojos muy bonitos», dijo la joven. Pedro, por su parte, también estaba encantado con la elección de su cita. De esta manera, los jóvenes se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor y descubrir si compartían algún gusto o afición en común, y vaya si los tenían. Ambos odian las mentiras y valoran la honestidad. Además, son capaces de perdonar una infidelidad, quieren viajar por el mundo y formar su propia familia.

«Me encantaría irme a vivir con esa persona y, cuando pase el tiempo, me gustaría tener una familia», explicó Pedro. Los solteros estaban encantados el uno con el otro, por ello, no dudaron en trasladarse hasta el reservado para tener un poco de intimidad.

La decisión final de Pedro y Alejandra en First Dates

Un encuentro donde no faltaron los besos y en el que ambos evidenciaron la mutua atracción que sentían. Por ello, en la decisión final de First Dates, ambos lo tuvieron muy claro. «Creo que al final algo nos ha encontrado aquí, la ocasión lo merece y conocernos un poquito más, estaría bien», comentó Alejandra con emoción.

«He estado muy a gusto. Para mí lo importante es sonreír y lo he hecho contigo y tenemos cosas en común, que eso es importante», dijo Pedro, por su parte. Al final, la pareja de solteros quedó en irse juntos de viaje a Cuba. Por ello, salieron de la mano del programa y dejaron la puerta abierta a un posible futuro juntos.