‘First Dates’: un soltero regresa al programa y comete el mismo error que la primera vez

Si hay algo que nos ha dejado claro First Dates, con el paso de los años, es que, quién la sigue la consigue. Por ello, Enrico, un italiano afincado en Madrid, regresó al programa de Cuatro. Durante su primera visita, el joven no tuvo demasiada fortuna y su cita lo rechazó en la decisión final. Por ello, regresó para volver a probar suerte.

En aquella ocasión, la soltera le rechazó porque le había dado mucha vergüenza verle bailar en medio del restaurante. Un pequeño gesto que fue decisivo para ella. «Me cortó un poco, no me gustan esas cosas en público», confesó la participante. Pero, lejos de aprender de sus errores, Enrico regresó al programa y dejó claro que nadie iba a cambiar su forma de ser.

El participante fue el primero en llegar al programa, por lo que fue recibido por el presentador Carlos Sobera. De esta manera, el comunicador le preguntó cómo era su prototipo de mujer. Una cuestión que el chico respondió sin dudas. «Guapas y limpias, que no tengan nada en la cara tipo piercings o pelo extravagante», le explicó.

«Me gusta mucho la cultura asiática», agregó. Debido a la entrada que realizó con su anterior cita, Sobera le preguntó si quería recibir a su nueva pareja bailando. Una petición que Enrico no tardó demasiado en contestar. «Tengo la música preparada», reconoció el vasco. Pues, era algo que ya tenía pensado hacer.

Minutos después llegó Alejandra, una madrileña estudiante de chino y coreano. «Me enamoro rápido, pero si me hacen algo que me descoloca…», dijo en su presentación. Pero, lo que jamás se imaginó la soltera fue que, nada más llegar al local, un chico le estaría dedicando un baile. «Hacerlo delante de una persona que no conoces… creo que yo no lo habría hecho», comentó la joven avergonzada.

A pesar de esta inesperada entrada, Alejandra aceptó seguir conociendo a su cita. Por ello, ambos se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor y descubrir si compartían algún tipo de gusto o afición. De esta manera, coincidieron en que les gustaba la música K-pop y bailar.

Por su parte, Enrico, de 27 años, opinó que su diferencia de edad con Alejandra no era un problema para él. Pues, ella tiene 21 años. De hecho, confesó que le parecía muy guapa. Asimismo, el italiano le contó que le encantaba viajar solo, algo en lo que también coincidieron.

Enrico en First Dates: «El coreano me parece muy complicado, el japonés es mucho más fácil»

Alejandra es una apasionada de los viajes, tanto, que estaba a punto de irse a Corea para perfeccionar el idioma. «El coreano me parece muy complicado, el japonés es mucho más fácil», opinó él. Pero cuando ella le enseñó su tatuaje, Enrico no supo qué ponía.

Al concluir la velada, ambos participantes lo tuvieron claro. El italiano disfrutó mucho de su cita con Alejandra, por lo que quiso seguir conociéndola en un segundo encuentro. «Para profundizar un poco más, ya que hemos tenido poco tiempo en la cena», comentó.

Pero, desafortunadamente para él, Alejandra no opinó lo mismo. «He sentido que me faltaba algo», confesó. Y es que, lamentablemente, el baile que Enrico realizó al comienzo de la cita fue lo suficientemente impactante como para rechazarle. ¿Volverá a bailar Enrico en el caso de que vuelva a First Dates por su tercera cita? Habrá que esperar para descubrirlo.