Sinner arrolla a Djokovic y se reencontrará con Alcaraz en la final de Roland Garros

Jannik Sinner se clasificó para su primera final de Roland Garros tras arrollar a Novak Djokovic en tres sets en la segunda semifinal disputada este viernes en la Philippe Chatrier (6-4, 7-5 y 7-6). Con la victoria del italiano se confirma que habrá reencuentro con Carlos Alcaraz sobre la arcilla de París después de aquel inolvidable duelo el año pasado en el que el murciano se impuso en la quinta manga para avanzar al partido por el título.

El próximo domingo la pista central del Grand Slam de tierra acogerá la final más joven en 22 años al meterse Alcaraz y Sinner tras apear a Lorenzo Musetti, que abandonó en el cuarto set ante el murciano, y a Djokovic, el tenista con más Majors de la historia, que pierde la oportunidad de alzarse con el vigesimoquinto de su carrera.

Sinner se impuso a Djokovic por la vía rápida, pero no sin sufrimiento. Eso sí, mantuvo la racha de no ceder un sólo set con la que viene aplastando a todos sus oponentes en este torneo. De hecho, no lo hace desde la segunda ronda del Open de Australia. Tampoco sucumbió en este aspecto contra un Nole y se citará con Alcaraz para rememorar la semifinal de 2024 e intentar cobrarse su venganza.

Dos breaks y un tie break le bastó a Sinner para decantar a su favor que, aunque el resultado refleje lo contrario, fue bastante igualado, con dos tenistas muy fuertes en su saque. Prevaleció siempre el del italiano, cuyos cañonazos fueron prácticamente imparables para Djokovic, al que también le condenaron sobre todo los errores forzados. Fallos impropios de una leyenda que se vio en ciertos momentos totalmente superado mentalmente por el actual número 1 del ranking ATP.

Sinner, Djokovic… y la final ante Alcaraz

Será una final entre dos jugadores que no han perdido ninguna en Grand Slam. La primera final en París para Sinner, la cuarta en Grand Slam, la tercera consecutiva, en busca de su cuarto título, mientras que el español buscará revalidar la corona y sumar su quinto grande en otras tantas finales. Será el duodécimo duelo entre los dos jugadores, con siete victorias del murciano, que encadena cuatro triunfos, la última en la final del Masters 1.000 de Roma de hace unas semanas.

Sinner, el primer finalista italiano en París desde Adriano Panetta en 1976, ha impuesto un tenis arrollador, no ha perdido un set, sólo ha dejado escapar 53 juegos y apenas ha pasado en pista menos de trece horas en pista. Encadena 20 victorias en Grand Slam y esta temporada sólo ha perdido un partido.

Arrolló a un Djokovic que creía haber recuperado el nivel de sus años de gloria, pero que se estrelló un jugador varios escalones por encima suyo, el primero que le derrota en Roland Garros desde que lo hiciera en los cuartos de final de 2022 Rafa Nadal.