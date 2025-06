La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡No es para menos! El pasado jueves 5 de junio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 610 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera, fuimos testigos de cómo Curro ha descubierto que su madre ha tomado la decisión de escaparse, y todo para asistir al bautizo de los hijos de Catalina. Pero no todo queda ahí, ya que ha querido llevarse consigo una pistola. El lacayo intenta buscarla a toda prisa, temiéndose lo peor. Lo que nadie esperaba es que Eugenia fuese a irrumpir en el evento, amenazando con disparar a aquel que se interpusiese en su camino.

Cuando Curro llega al lugar se da cuenta de que su madre ha cogido a Andrés y se ha subido al torreón, dispuesta a tirarse al vacío. El lacayo está en una situación verdaderamente tensa y complicada, puesto que tiene en sus manos evitar una auténtica desgracia. Rómulo ha hecho saber a Petra que, por expreso deseo de Catalina, está despedida. Entre otras cuestiones, porque le hace responsable de la excomunión del padre Samuel. En cuanto a Leocadia, somos testigos de cómo ha accedido a darle más dinero a Manuel para que lo invierta en su negocio. Eso sí, a cabo, le exige un porcentaje mayoritario del mismo. ¿Cuál será la decisión que el hijo del Marqués del Luján vaya a tomar al respecto? Lo cierto es que, después de lo sucedido, parece que no le quedan muchas opciones para escoger. Por si fuera poco, el tiempo parece correr en su contra.

¿Qué sucede en el capítulo 611 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 6 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo las consecuencias del caótico bautizo de los hijos de Catalina, inevitablemente, van a marcar un antes y un después en palacio. Tanto es así que la familia Luján va a tardar en reponerse después de los últimos e impactantes acontecimientos.

Lejos de que todo quede ahí, Leocadia se muestra profundamente molesta por la drástica decisión que ha tomado Catalina a la hora de despedir a Petra. Sobre todo porque no se lo ha consultado en ningún momento. Samuel se queda verdaderamente sorprendido con lo ocurrido, sintiéndose culpable indirecto del despido de la ex ama de llaves.

Emilia no duda en hacer todo lo que está en su mano para tratar de deshacer el malentendido con Rómulo. No solamente lo logra, sino que ambos dan el paso de dejarse llevar hasta sellar su amor con un apasionado beso. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.