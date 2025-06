La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 4 de junio pudimos disfrutar del capítulo 609 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han sido testigos de cómo el comportamiento errático que está teniendo últimamente Eugenia ha provocado que la familia Luján se vea obligada a tomar una drástica decisión de cara al bautizo de los hijos de Catalina. Todo ello mientras absolutamente nadie es capaz de creer en la nueva versión que quiere mostrar Petra. Es más, María Fernández no ha dudado un solo segundo en arremeter en su contra. ¡Lo ha hecho con más fuerza que nunca!

Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de esta sorprendente y espectacular serie diaria han podido observar cómo Jacobo y Martina no están pasando por su mejor momento, ni mucho menos. Hasta tal punto que él empieza a plantearse si de verdad esa relación sentimental tiene futuro como él desea, o todo va a quedar en saco roto. Emilia y Rómulo, contra todo pronóstico por cómo empezó su reencuentro, deciden avanzar en su relación de amistad, mientras que Toño toma la firme decisión de sincerarse a medias con su madre respecto a lo sucedido con el dinero del automóvil y el dinero. Es evidente que el joven está en una situación verdaderamente complicada, puesto que Simona no se lo va a poner nada fácil. Tampoco Manuel, puesto que no puede confiar en su palabra después de todo lo que ha descubierto gracias al trabajo del sargento Burdina.

¿Qué sucede en el capítulo 610 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 5 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Curro ha descubierto que su madre ha tomado la decisión de escaparse para poder asistir al bautizo de los hijos de Catalina. Lejos de que todo quede ahí, se queda completamente descolocado al saber que se ha llevado consigo una pistola.

Como no podía ser de otra manera, el lacayo decide salir en su busca, temiéndose lo peor. Lo que nadie esperaba es que Eugenia fuese a interrumpir en el evento, amenazando con disparar a quien se interponga en su camino. En el preciso instante en el que Curro llega al lugar, descubre que su madre ha cogido a Andrés y se ha subido al torreón con intención de saltar al vacío.

El hermano de Jana ¿logrará evitar una desgracia? Rómulo informa a Petra que, por deseo de Catalina, está despedida, puesto que le hace responsable de la excomunión de Samuel. Leocadia accede a dar a Manuel más dinero para su negocio pero, a cambio, se queda con un porcentaje mayoritario. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.