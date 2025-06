First Dates, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de encontrar a su media naranja. El pasado jueves 5 de junio, en la nueva entrega del dating show, los espectadores pudieron conocer a Paz, un chófer jubilado que llegaba desde Puebla de don Rodrigo (Ciudad Real). Entre otras cuestiones, no dudó en reconocer que se sentía muy solo, por lo que buscaba una compañera de viaje que le ayudase con las tareas del hogar: «Quisiera a una persona formal y seria. Sobre todo, que domine la plancha, porque yo quemo la ropa». Y añadió: «También me tiene que ayudar a limpiar cristales, hacer la comida o a fregar el suelo. Quiero a una señora para que viva en mi casa».

Su cita para esa noche fue Cristina, una cuidadora de Cuenca cuyo objetivo en First Dates era encontrar un hombre con independencia económica y que, sobre todo, le tratase bien. A pesar de todo, la primera impresión de ella no fue, ni de lejos, la mejor: «No me gusta», aclaró Paz, dejando claro que no había sentido ningún tipo de conexión con ella. Tras una breve presentación, pasaron a la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. En un momento dado de la noche, Paz preguntó a la conquense si estaría dispuesta a vivir con él. Cristina se quedó descolocada, ya que, en principio, no quería marcharse de su domicilio: «A su casa yo no me puedo ir porque lo que quiero es que él se venga a mi casa», aseguró la cuidadora. Paz quiso saber si su cita se veía capaz de ayudarle en las tareas del hogar.

El chófer jubilado tenía muy claras sus intenciones con Cristina, tanto es así que no tardó en hacérselo saber: «Tiene que ser para vivir conmigo. Si te interesa, perfecto y, si no te interesa, aquí no ha pasado nada». Al escucharle, la conquense se quedó verdaderamente impactada: «Quiere una criada, y yo en mi pueblo soy la reina», comenzó diciendo ante las cámaras de First Dates.

Acto seguido, fue mucho más allá: «Todo el mundo me quiere y me respeta. Yo no me voy a ir a su casa. Si quiere, que se venga conmigo él». Tras una cita repleta de altibajos, en la decisión final, Paz trató de intentar convencer, por última vez, a la conquense: «A ver si un día podemos llegar a un acuerdo, pero ya sabes que el acuerdo es que vivas en Puebla de Don Rodrigo».

Fue entonces cuando Cristina se mostró de lo más contundente con él: «Pues entonces no hay acuerdo. No hay nada que hacer. No quiero tener una segunda contigo», aclaró. De esta manera tan concreta, quiso poner punto y final a una cita en la que, desde el inicio, ninguno de los dos tuvo feeling con el otro.