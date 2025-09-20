Un soltero de ‘First Dates’, descolocado tras conocer la gran pasión de su cita: «Me he asustado»

Las puertas de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión. Por ello, no es de extrañar que cada vez sean más las personas que acuden al local del amor con el objetivo de encontrar a su media naranja. De esta manera, recientemente, los espectadores del formato tuvieron la oportunidad de conocer a Éric, un camarero y entrenador personal, de 23 años. El joven se presentó como un gran amante de Corea, pues tiene familia allí. «Era un sueño», dijo en su presentación.

Debido a que fue el primero en llegar al local del amor, fue recibido por Carlos Sobera. Fue entonces cuando le contó al presentador del programa que su madre era de Corea y su abuelo vasco. Una pequeña información que llamó la atención del comunicador. Asimismo, respecto a lo que busca en su futura pareja, indicó que le atraen las mujeres que tengan buenas vibras o energías. «Que sea buena y sana», agregó. Teniendo esto en cuenta, la organización de First Dates quiso presentarle a Elisa. La periodista, de 24 años, se presentó como una chica amable, divertida, guay y que tiene una voz «particular». De hecho, sus compañeros de trabajo le dicen que tiene mucho parecido con Tamara Falcó.

Según explicó la soltera, trabaja en Mediaset España y fue el propio Richard (voz del programa) el que le recomendó acudir a First Dates. Y es que, la joven no dudó en manifestar su amor por Corea. «Me encanta la música, el cine y encima ellos son muy guapos», comentó en uno de los totales. Tras ello, Sobera la acompañó hasta su mesa en el restaurante, donde se encontraba Éric.

Elisa, al ver a su cita, no dudó en hacerle saber lo atractivo que le parecía. «¡Qué guapo eres!», le dijo. Pero, la reacción del soltero no fue la esperada. «Desde que se pusieron de moda las series coreanas muchas chicas piensan ‘que guapo eres, ya me gustas’ y yo pienso ‘pero si ni me conoces’», comentó en privado.

La decisión final de ‘First Dates’

Minutos después, la pareja de solteros comenzó a hablar de diversos temas con el objetivo de descubrir sus gustos en común. Pero, lo que quedó claro fue que ambos eran amantes de la cultura asiática. Además, la intensidad y el entusiasmo de la joven terminaron por abrumar al participante. «Me ha asustado un poco», confesó.

Al concluir el encuentro, Éric confesó que la periodista le transmitía buenas energías. Por ello, y tras vivir una cita muy amena, no dudó en indicar que le gustaría seguir conociéndola. Elisa, por su parte, estuvo más que encantada. Pues, no dudó en darle un «sí» rotundo y aceptar su petición.