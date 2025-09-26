Un soltero de ‘First Dates’ deja sin palabras a su cita con una confesión sexual: «Suena muy guarro»

El restaurante de First Dates continúa abriendo sus puertas con el objetivo de ayudar a los solteros de nuestro país a encontrar a su pareja potencialmente perfecta. Una manera diferente de conocer gente y donde el amor se convierte en el objetivo principal. De esta manera, el pasado jueves, 25 de septiembre, los espectadores de la cadena tuvieron la oportunidad de conocer a solteros como Álvaro. El comensal, de 24 años, se presentó como un criminólogo que está opositando para ser policía nacional. Acudió al programa de Carlos Sobera con el objetivo de encontrar a una chica con la que compartir aficiones.

Debido a que fue el primero en llegar al local del amor, el joven tuvo la oportunidad de hablar un poco con el presentador vasco. Pero, poco tardó en aparecer su cita, Marina. La joven, de 23 años, se presentó en el show de citas a ciegas indicando que es una persona que se apunta a todos los planes que le ofrecen. De esta manera, la primera impresión entre la pareja de solteros fue bastante acertada. Pues, ambos se mostraron muy contentos con la elección de su cita. Por ello, no dudaron en trasladarse hasta su mesa en el restaurante.

Poco a poco, los jóvenes fueron hablando de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Un intercambio de palabras donde descubrieron su pasión compartida por el deporte. Pero, en un momento dado de la velada, Álvaro le dijo algo a su cita, con lo que ella no pudo evitar reírse. «Me estoy dedicando a abrirme de piernas», le dijo él.

Como era de esperar, las palabras del soltero la pillaron por sorpresa. Pues, tienen doble sentido. De hecho, el propio Álvaro se dió cuenta también y se rió. «Suena muy guarro», le respondió ella con humor. Asimismo, aprovechando este comentario, comenzaron a hablar de la importancia del sexo en una relación sentimental. Ante ello, la joven le dijo que para ella era un 85% de importancia. Pero, él no ha estado de acuerdo.

La decisión final de ‘First Dates’

«Yo no le doy tanta, le doy un 60 por ciento, el sexo está sobrevalorado», le confesó. «Yo le besaría, creo que puede llegar a besar muy bien y me puede llegar a gustar mucho», comentó la joven en uno de los totales. Tras terminar la comida, los comensales se dirigieron hasta una sala privada para cantar karaoke. «Canta mejor de lo que me esperaba», señaló Marina.

Al final de la cita, los comensales lo tuvieron claro. «Me ha parecido una chica súper interesante y quiero descubrir más cosas de ella», dijo el soltero. «Tendría una segunda y una tercera cita. Me ha gustado mucho físicamente y la forma de ser que tiene. Me ha parecido interesante y maduro y que tiene las cosas claras», opinó ella, por su parte. Un «sí» rotundo a una segunda cita donde los solteros se fueron muy contentos por la experiencia.