Una soltera de ‘First Dates’ rompe la decoración del restaurante: «Censurad esto»

Las puertas del restaurante de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. Un encuentro televisivo donde todos tienen un objetivo común: encontrar a su potencial pareja perfecta. De esta manera, el pasado miércoles, 24 de septiembre, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a comensales como Patricia, de 28 años. La joven se presentó como una quiromasajista «extraterrestre» que no tiene un estilo definido. Respecto a lo que espera de su cita, lo tenía claro. «Que sea buena, que le guste la Minnie Mouse, los extraterrestres y los donuts», comentó.

Debido a que fue la primera en llegar al local, fue recibida por Carlos Sobera. Ante ello, y teniendo en cuenta sus requisitos, la organización del programa quiso presentarle a Rafael. Un primer encuentro entre ambos solteros que no estuvo nada mal. De hecho, la joven no dudó en manifestar su entusiasmo. «Está bien rico el niño», dijo. Por ello, le regaló su diadema de donuts. Sin embargo, el soltero no opinó lo mismo de ella. Y es que, al escucharla decir que son «del mismo estilo» y que está «muy loca», ha estado de acuerdo. Por lo tanto, no ha querido lo mismo.

Minutos después, los participantes se trasladaron hasta su mesa en el restaurante de First Dates con el objetivo de descubrir si compartían gustos en común o no. De hecho, se dieron cuenta de que a ambos les gusta cantar y hacer música, un dato que han visto como «un puntazo».

Otro momento particular de la cita llegó cuando se dijeron la edad, pues Patricia olvidó la suya. Mientras Rafael le dijo que tenía 24, ella le respondió que tenía 25. Pero, la realidad es otra. «Ah si yo soy más mayor, que dislexia. Como soy tan cría me he quitado años, qué vergüenza», le dijo.

Patricia lleva un año sin pareja, algo que ha disfrutado. Asimismo, le dijo al comensal que, últimamente, está usando su cuenta de TikTok para compartir vídeos donde muestra cómo se coloca las piernas en la cabeza. Una información que dejó al comensal estupefacto. Por ello, y lejos de dejarlo ahí, le hizo una prueba en directo. Sin embargo, el resultado final no fue el esperado.

La decisión final de ‘First Dates’

Al intentar colocarse las piernas sobre la cabeza, la joven se ha caído hacia atrás y ha roto un par de jarrones. Un gesto con el que ha tirado el decorado de First Dates y que ha llamado la atención de todo el equipo del programa. Pues, rápidamente, las gemelas acudieron a recoger los cristales rotos.

De hecho, hasta el propio Carlos Sobera se acercó a la joven, que mostró sus bragas, para preguntarle qué había sucedido. Por su parte, Rafael se mostró asustado y avergonzado por lo que estaba sucediendo. «Censurad esto», pidió Patricia. Al final de la cita, ambos solteros estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera del formato.