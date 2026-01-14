Una soltera de ‘First Dates’, impactada por la confesión sexual de su cita: «Tengo mis complejos con ello»

La pasada noche del 13 de enero, los espectadores de Cuatro fueron testigos de una nueva entrega de First Dates. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de la parrilla televisiva española. Y es que, después de casi 10 años, podría decirse que ya se ha consolidado en televisión. Por ello, Uxía, una soltera de 19 años, ha querido vivir la experiencia de primera mano. La comensal llegó al local del amor explicando que quiere encontrar a alguien que tenga las mismas ganas de exprimir la vida que ella. Respecto a su estilo a la hora de vestir, ha confesado que le encantaría ser como María Antonieta.

A nivel sentimental no le ha ido muy bien. Por ello, tiene claro que busca a un hombre que la trate como una «princesa». Teniendo en cuenta sus requisitos, la organización del programa le presentó a Ismael. El joven, de 23 años, explicó que es muy cariñoso y le gusta estar atento a los demás. Un primer encuentro que ha sido bastante acertado, pues ambos se han mostrado muy contentos con la elección de su cita. Por ello, no dudaron en trasladarse hasta su mesa en el restaurante para conocerse mejor.

Uxía se sincera: «Soy la persona menos sexualmente activa…»

Entre tema y tema, la conversación fue avanzando de forma fluida. De hecho, Ismael opinó que «si todo va bien» a él también podría gustarle meterse en el mundo del cosplay. Pues, es una de las pasiones de Uxía. Así pues, poco a poco, los solteros se fueron abriendo más. Fue así como el chico le habló de sus relaciones pasadas.

«Me dejó por otro, de un día para otro me dijo que no sentía lo mismo y al día siguiente ya tenía una foto compartida», dijo sobre su última ex pareja. «Pobriño que le dejaron por otro, esas historias me dan muchísima pena», opinó ella en uno de los totales. Lejos de dejarlo pasar, Ismael comenzó a abordar temas más íntimos. Un gesto que la pilló por sorpresa.

«Soy la persona menos sexualmente activa, lo he hecho con dos, tengo mis pequeños complejos con ello, la primera vez fue mal, no quería, no lo disfruté y me pegó una ETS, me llevé un susto bastante grande», le confesó. Unas declaraciones que el joven escuchó atentamente y por las que se mostró muy comprensivo con ella. Por ello, en la decisión final de First Dates, ambos lo tuvieron claro.

La decisión final de ‘First Dates’

«Me encantaría tener una segunda cita, una tercera y las que hagan falta. Me ha parecido una chica muy simpática, creo que puedo congeniar bastante bien con ella, es mona y compartimos bastantes gustos», dijo Ismael tras ser preguntado respecto a si le gustaría seguir conociendo a Uxía fuera del programa. Sin embargo, la participante, lamentablemente, no pudo decir lo mismo.

«Me caes muy bien, podríamos ser amigos, pero no ha habido chispa por mi parte. Buscaba a alguien con un poquillo más de seguridad y simplemente creo que no sentí esa chispa», le explicó. Un poco decepcionado, Ismael confesó que la respuesta de su cita era algo que «se podía esperar». Sin embargo, a pesar de todo, guardaba la esperanza.