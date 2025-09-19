Una soltera de ‘First Dates’ hace una confesión que pone en alerta a su cita: «Me das miedo»

El pasado jueves, 18 de septiembre, los espectadores de Cuatro fueron testigos de una nueva entrega de First Dates. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más vistos de la parrilla televisiva española. Y es que, cada vez son más los solteros que deciden pasar por el restaurante del amor con el objetivo de encontrar a su media naranja. Un encuentro televisivo donde, recientemente, la audiencia tuvo la oportunidad de conocer a Marifé. La soltera llegó al programa en compañía de sus dos nietos. «Ellos fueron los que me liaron», contaba la participante. «Ella se preocupa más por los demás que por ella misma», explicó uno de los jóvenes.

La soltera lleva años sin estar en pareja. Por ello, aceptó encontrar a su nuevo compañero de viaje. «Soy muy alegre y abierta. Lo que yo soy quiero que me lo den a mí», explicó en su presentación. Respecto al hombre que le gustaría encontrar, fue honesta. «Hombre con pelo y sin barriga», dijo. Fue entonces cuando la organización del programa quiso presentarle a Juan Carlos. El empresario argentino, antes de conocer a Marifé, habló con los nietos de ella. Un intercambio de palabras donde los jóvenes le dieron el visto bueno al participante.

Tras dirigirse a su mesa en el restaurante, el soltero conoció a Marifé. «No tiene tripa y tiene pelo», comentaba ella. La pareja de solteros comenzó a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor y descubrir si compartían gustos en común o no. «Soy viuda y luego tuve otra relación. Pero también falleció», le contó al participante.

«Me chocó un poco y me dio un escalofrío», confesó Juan Carlos en uno de los totales. «Y otra tercera vez…», añadía ella. Una situación que estaba dejando al soltero completamente estupefacto. «Me das miedo», le respondió él. Y es que, claramente, el comensal no quería ser el siguiente. «Mi marido sufrió un infarto fulminante, el segundo tuvo un tumor y el tercero murió de un ictus», le explicó la soltera.

«No pensaba cortarlo, pero me ha salido decirlo», reveló la mujer al equipo de Cuatro. «Tiene una actitud muy positiva a pesar de lo que le pasó. Otra persona es su lugar estaría deprimida», opinó en privado el argentino. Respecto a él, el empresario le explicó que, a pesar de tener 75 años, seguía trabajando. «No voy a dejar de trabajar hasta que el barbas me llame», le dijo con humor. «Este tío es un máquina», comentaban los nietos de Marifé.

Juan Carlos se sincera en ‘First Dates’: «Me gusta que respeten mis silencios y disfruto de mi soledad»

Pues, los jóvenes estaban viendo la cita desde la sala. «Le he visto sincero, buena persona y familiar. Le he visto bien», comentaba la soltera. Y es que, ambos participantes estaban a gusto con el otro porque, además, buscaban lo mismo: una relación sin convivir juntos. «También vivo solo, me gusta que respeten mis silencios y disfruto de mi soledad», reconocía él. «Es un hombre amable y atento», comentó ella.

Antes de la decisión final de First Dates, la comensal fue a hablar con sus nietos para ver qué opinaban ellos. «Quédate con ese hombre. Es emprendedor, sabe un montón, lee y habla de todo», comentaba uno de sus nietos. «Me ha gustado», señaló la soltera. Pero, lamentablemente, Juan Carlos no pudo decir lo mismo de ella. «No tendría una segunda cita como pareja porque no ha sido lo que esperaba», sentenciaba.