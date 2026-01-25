Una soltera de ‘First Dates’, descolocada con la confesión de su cita: «¿Cómo me voy a comer eso?»

First Dates ha comenzado el 2026 por todo lo alto, de eso no cabe duda. Este año, el popular show de citas a ciegas celebrará su décimo aniversario y lo hará como uno de los grandes imbatibles de Cuatro. Y es que, desde que comenzó su trayectoria en la parrilla televisiva española, muchos han sido los solteros que han querido encontrar el amor con el equipo de Mediaset España. La siguiente en sumarse a la aventura ha sido Silvia, una soltera de 76 años que llegó con los objetivos e ideas muy claras. Así pues, teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le presentó a Josep, también de 76 años.

La primera impresión entre la pareja de solteros no estuvo nada mal. Por ello, ambos estuvieron de acuerdo con trasladarse hasta su mesa en el restaurante del amor. Un encuentro mucho más íntimo donde los comensales pudieron hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, Silvia le contó que es vegetariana. Un tipo de dieta y alimentación que contrasta mucho con la que toma el soltero. Pues, era completamente opuesta. Pero, lo que jamás vio venir la participante fue la confesión de Josep.

Silvia es vegetariana y se lo deja claro a su cita de ‘First Dates’

«Yo de joven, y no de tan joven, comía la carne cruda. ‘Plum’, ‘plum’, y para dentro», comenzó explicándole. Pero, este tipo de alimentación le terminó pasando factura a su salud. «A la larga, me ha dado problemas», explicó. Esta situación, y un toque de atención por parte de su médico, le llevaron a cambiar sus hábitos alimenticios.

«Ya no me la como. Ahora sí como algo de carne, pavo, pollo o conejo y verduras y legumbres, todo lo que quieras. Me gustan», contó. Además, quiso aclararle algo a su cita que, para él, es completamente fundamental. «Todas me las hago yo», indicó. Tras escucharlo, completamente sorprendida, la soltera dio su opinión. «Tú ves una vaquita, maravillosa, que se te acerca y busca el mimo y el cariño… ¿Cómo me voy a comer eso? Yo no puedo», le dijo.

Silvia habla de la medicación con su cita de ‘First Dates’

La soltera intentó hablar de otro tema con su cita. Fue entonces cuando abordó el tema de la medicación, teniendo en cuenta la edad de cada uno. «Para la alergia, luego tomo una pastilla para la circulación que por mis excesos de joven pues me subió el colesterol, me produjo…», le contó Josep. «Pero el colesterol no hay que medicarlo», le recuerda ella. «No, pero tenía una arteria obstruida», le indica él.

Respecto al trato que tiene con el uso de medicamentos, Silvia se sinceró con Josep. «Utilizo la medicina hipocrática, es decir, que el alimento sea tu medicina y tu medicina, el alimento», confesó. Unas palabras con las que el soltero se mostró de acuerdo. «Yo no la he practicado nunca, pero me parece bien porque su manera de expresarlo me dice que está bien. Todos los medicamentos tienen sus cosas malas, pero si no es química y es cosa natural, es mejor», indicó en First Dates.