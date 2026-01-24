Una soltera de ‘First Dates’ descoloca a su cita con una confesión sexual: «No me importaría probar»

Encontrar el amor no es fácil, pero el equipo de First Dates continúa dispuesto a ayudar a sus participantes en todo lo posible. Una aventura televisiva que, recientemente, nos ha presentado a Valeria. La joven acudió al formato de Cuatro, presentado por Carlos Sobera, con el objetivo de encontrar a su media naranja. Teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le presentó a Santi. Un primer encuentro bastante particular, pero donde los solteros no tardaron en sincerarse y hablar de temas mucho más íntimos. Pues, entre otros aspectos, la comensal no tuvo ningún tipo de pudor de hablar de su sexualidad.

Valeria fue honesta con Santi y le explicó que desde que empezó a bailar twerk, comenzó a trabajar mucho más en su sexualidad. Pues, tal y como ella misma ha indicado, ahora se conoce mucho mejor que antes. «Me he dado cuenta de que, a medida que voy avanzando, me abro más sexualmente a descubrir qué es lo que me gusta», explicó. Unas declaraciones que eran escuchadas por su cita. Y es que, el joven no pudo evitar quedarse de piedra al ver cómo ella hablaba de temas tan íntimos y personales, los cuales serían emitidos en televisión, sin ningún tipo de pudor.

Valeria se sincera en ‘First Dates’: «No es cerrarte solo a lo tradicional»

Pero, la soltera iba a sincerarse con su candidato. Por ello, le contó que le gustaría experimentar aún más el ámbito sexual. «He descubierto que me gustaría algún día hacer un trío, ya sea con una chica o con un chico o del mismo sexo. Al final, todo se tiene que probar, no es cerrarte solo a lo tradicional», afirmó con naturalidad. Pero, sus confesiones no concluyeron aquí,

Valeria le contó a Santi que había conocido el mundo swinger. Visitar un club de intercambio de parejas fue una experiencia inolvidable para ella. Eso sí, si tuviera que calificarla, la etiquetaría de «muy hardcore». Y es que, ella se considera una persona muy intensa en muchos aspectos. Por ello, no tiene miedo de salir de su zona de confort y experimentar nuevas experiencias.

La decisión final de ‘First Dates’

Santi, por su parte, se sinceró con ella y le contó que en el ámbito sexual no tiene experiencia. El soltero, de 28 años, le contó que está esperando a encontrar a alguien con quien tener una relación «viable» y que le llene «en todos los aspectos». El participante no es una persona que se deje llevar por la presión social, pues tiene claro que le importa mucho más conectar con alguien de manera plena.

Como era de esperar, la cara de asombro de Valeria no se hizo de esperar. Pues, la manera de ser de uno contrastaba bastante con la del otro. Dos participantes muy diferentes, en muchos aspectos. Eso sí, Santi confesó que no tendría miedo a probar cosas nuevas o a experimentar. Pero, la soltera lo tuvo claro en la decisión final de First Dates. «No conecto con él. Siento que le falta vida», sentenció ante las cámaras. Un «no» rotundo a tener una segunda cita.