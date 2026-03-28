Una soltera de ‘First Dates’ descoloca a su cita al confesar que es demisexual: «Tengo un candado»

Las puertas de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de la parrilla televisiva española, y sus casi diez años de emisión lo reflejan. De esta manera, esta semana, el programa presentó a Marcos. El soltero, de 33 años, se presentó como un vigilante de seguridad que confiesa ser un caballero «chapado a la antigua». Nunca ha tenido una relación seria, pero considera que ya va siendo hora de sentar la cabeza. Así pues, teniendo en cuenta sus gustos y requisitos, la organización le presentó a Natalia.

La soltera se presentó como una camarera, de 30 años, a la que le gustan mucho los hombres latinoamericanos. Por ello, no pudo ocultar su decepción al ver que Marcos no era el hombre que esperaba. «Cuando lo he visto, he pensado: ‘Joder, no es negro. No es latino, me cago en la leche’», confesó al equipo de First Dates. Sin embargo, en el otro lado de la balanza estaba Marcos. Y es que el soltero sí se mostró feliz con la elección de su cita. «Es guapa, me gustan sus atributos y sus formas. Físicamente me gusta», dijo.

Natalia sobre su cita de ‘First Dates’: «Ya me ha tocado el friki»

Los solteros se trasladaron hasta su mesa en el restaurante del amor. De esta manera, los participantes hablaron de sus gustos y aficiones con el objetivo de conocerse mejor. Fue así como Marcos le contó que le gusta mucho cantar, en especial, canciones de los Backstreet Boys y Britney Spears. Ante ello, la soltera fue clara. «Ya me ha tocado el friki», opinó. Pero, de piedra se quedó ella al escuchar cómo él le contaba que nunca había tenido un noviazgo.

«Que no haya tenido una relación en 33 años me da que pensar», aseguraba. Tras ello, los solteros comenzaron a hablar de temas más íntimos. Por ello, Natalia le contó que es demisexual. «No sé qué es eso», le respondía él. «Soy incapaz de tener sexo con alguien con el que no tenga un vínculo emocional», le explicaba ella. «Si no hay relación seria, las puertas están cerradas, ¿no?», le preguntó el joven. «Total. Tengo un candado», respondía la comensal. «Yo soy más calentorro», aseguraba él. «Si ya se supone que eres su novio y en un mes no tienes sexo con esta chica… pues carretera y manta», agregó más tarde en privado.

La decisión final de ‘First Dates’

Antes de trasladarse a la sala donde revelarían su decisión final, los solteros fueron a cantar karaoke. Marcos intentó mostrar su talento en el ámbito, pero a Natalia no la conquistó. «Qué lastimica… Cuando se ha puesto a cantar, digo: ‘Se le ha subido el vino’», confesó ella en uno de los totales. Así pues, al final, ambos se sinceraron.

«Sí, para saber más cosas de ella. He estado muy a gusto y nos hemos dicho muchas cosas. Creo que hemos congeniado», opinó Marcos sobre una segunda cita con ella. «Yo como una segunda cita, tal vez no; creo que pertenecemos a mundos diferentes. Me caes superbién, pero tal vez no como pareja», sentenció Natalia.