Una gran operación con 250 policías acaba con las bases españolas de una red internacional de narcotráfico

La Policía Nacional ha desmantelado la infraestructura de una red de narcotráfico en Ceuta que enviaba hachís a España y Francia en un operativo. En él han participado un total de 250 agentes que se han desplegado en diferentes puntos de Andalucía, Galicia y la ciudad autónoma.

La operación se ha saldado con 15 personas detenidas y la realización de 29 registros en las tres comunidades autónomas mencionadas. Además, se han incautado cerca de un millón y medio de euros y 66 equipos de comunicación.

La base de operaciones de esta red de narcotráfico se encontraba en Ceuta, donde disponían de una «amplia y compleja infraestructura» que les permitía importar toneladas de hachís de forma segura. De esta forma ofrecían garantías de envío a sus receptores finales.

La investigación judicial se inició hace algo más de un año y puso el foco desde sus comienzos en una estructura asentada en Ceuta que operaba de forma constante mediante el envío de sustancias estupefacientes producidas en Marruecos. La Policía Nacional interceptó meses atrás un primer cargamento de 15.000 kilogramos de hachís en Almería, lo que facilitó la identificación de los líderes de la organización criminal.

Según han informado, para estas labores de logística, la red contaba con una extensa flota de vehículos que recibían la mercancía de manos de uno de los narcotraficantes más importantes de La Línea de la Concepción (Cádiz), responsable de mover sus narcolanchas hasta el continente africano y garantizar que el hachís cruzara el Estrecho.