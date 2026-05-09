Hoy es el día: Formentera prohíbe el acceso en coche a sus playas vírgenes y faros más preciados

Hoy es el día: Formentera prohíbe el acceso en coche a sus calas más preciadas y sensibles y por ello este 10 de mayo, se ha reanudado el servicio de control de acceso de vehículos en la zona de ses Illetes, dentro del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera.

Asimismo, la semana que viene, en concreto el 15 de mayo, entrará en funcionamiento la regulación de las vías de acceso al faro des Cap, el caló des Mort y es Ram, unas medidas destinadas a proteger espacios naturales especialmente sensibles y garantizar una movilidad más segura y ordenada.

En este caso, en la conocida zona de la valla de Allí Dins, antes de la barrera de acceso al faro, se ha habilitado un aparcamiento con capacidad para 60 coches y 100 motocicletas.

Desde este punto, los visitantes pueden continuar el recorrido a pie o en bicicleta.

Durante las horas de máxima afluencia, un controlador regulará el acceso de vehículos y facilitará la entrada a personas con movilidad reducida.

En cuanto al caló des Mort y es Ram, la regulación incluirá señalización específica y controladores de aparcamiento que informarán sobre la prohibición de estacionar en estas zonas protegidas. Sin embargo, se permitirá la parada puntual de vehículos para dejar pasajeros.

Tanto la Policía Local como la Guardia Civil y los controladores podrán sancionar y retirar vehículos que incumplan la normativa.

El período de regulación mantiene la ampliación aplicada ya durante la temporada 2025, que avanza el inicio del control a mediados de mayo y lo alarga hasta el final de la primera quincena de octubre, con el objetivo de adaptar el servicio al aumento de visitantes fuera de los meses centrales de verano.

El servicio de control de acceso a ses Illetes será gestionado, como es habitual, por la empresa IBIFOR y tiene como objetivo preservar el entorno natural, evitar la saturación de los aparcamientos y asegurar el paso de los vehículos de emergencia en caso de necesidad.

En el caso de Ses Illetes, el servicio se adaptará a la afluencia de visitantes según la época del año.

Así del 10 al 31 de mayo y del 16 al 30 de septiembre: de 09:00 a 17:00 horas. El aparcamiento des Cavall den Borràs 1 quedará excluido del control, excepto en situaciones de gran afluencia o por causas meteorológicas.

Del 1 de junio al 15 de julio y del 1 al 15 de septiembre: de 09:00 a 20:00 horas y del 16 de julio al 31 de agosto en la misma franja horaria indicada, en el caso de los aparcamientos del Cavall den Borràs 1 y 2, el horario se ampliará hasta las 21:00 horas.

Del 1 al 15 de octubre, de 09:00 a 17:00 horas, los aparcamientos del Cavall den Borràs 1 y Levante 3 quedarán libres de control, salvo casos de excepcional saturación.