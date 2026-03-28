Una presentadora de Antena 3 denuncia la presión estética de la televisión: «No es normal que…»

Noor Ben Yessef es una de las periodistas y presentadoras con más proyección en Antena 3, tanto que desde hace unos meses ha saltado del informativo matinal a ser una de las caras de Espejo Público. Aunque su belleza salta a la vista y hace pensar que no necesitaría pasar por el quirófano para someterse a ningún retoque estético, ha denunciado que sí que ha recibido presiones por parte de compañeros de la televisión para aceptarlo. Así lo ha contado en una entrevista en la que ha hecho un repaso a su vida laboral y ha contado cómo es su experiencia al ser una mujer en televisión.

En una entrevista concedida para el podcast The Wellcomm Show, la joven ha explicado que recibe muchas críticas por ser una profesional de la televisión que no duda en mostrarse en redes sociales. Ella misma, en una de las preguntas, aseguraba sentirse influencer, un título que muchas veces puede ser hasta perjudicial —no hay más que recordar lo que pasó en los Goya—, por eso incluso ha llegado a dudar. Pese a todo, ella no duda en mostrar el día a día de su profesión para sus seguidores.

A sus más de 200.000 followers explica cómo es comenzar un programa a las seis de la mañana, teniendo que poner la mejor de las caras y empezar el día contando noticias que no siempre son agradables. Como ha mostrado, muchas veces ha llegado en el último segundo a su puesto ante la cámara después de una carrera por los pasillos de la redacción (algo que es completamente habitual en radio y televisión cuando es en directo).

También ha mostrado cómo se maquilla, lo que desayuna o cómo puede aparecer en pantalla con prendas elegantes, pero que fuera de lo que enfoca la cámara puede estar vestida en vaqueros y zapatillas. Por si no fuera suficiente, su ascendencia marroquí también le hace sufrir muchas críticas por los conocidos haters (personas y perfiles que utilizan las redes para criticar a todo el que se cruza por su camino).

Las propuestas que ha recibido Noor Ben Yessef en televisión

Preguntada por los temas estéticos, asegura que más de una vez ha recibido consejos no pedidos por parte de «compañeros de la profesión que se dedican al mundo de la belleza». Es cierto que para salir en cámara hay que estar en el mejor estado de belleza posible, pero en el caso de Noor Ben Yessef parece absurdo que nadie le haya tenido que decir eso a sus 30 años.

Pero fue hace tiempo, cuando tenía 24 años, cuando recibió el primero de esos comentarios que no le gustó nada. En concreto, le llegaron a recomendar que se pinchase bótox (una toxina que paraliza los nervios para evitar arrugas) porque se le marcaban las arrugas al dar algunas noticias.

«Estaría bueno que no se me notase la arruguita del ceño cuando estoy contando una noticia de un suceso o una desgracia», se queja. Según sus palabras, esa «presión estética es clara» y cree que quien «la quiera ocultar está haciendo un flaco favor a la sociedad».

Además, añade que ha vivido casos de compañeras que «han ido adelgazando con el tiempo», cambiando de talla desde que comenzaron a trabajar ante las cámaras, cosas que ella misma asegura que no son normales y por eso quiere denunciar públicamente.