Cristina Castaño revoluciona ‘La Revuelta’: menciones a ‘El Hormiguero’ y confesiones sobre su hijo

La actriz Cristina Castaño, conocida por su arrolladora personalidad y su impecable trayectoria en cine, teatro y televisión, ha acudido a La Revuelta, el programa de David Broncano, para presentar su último proyecto cinematográfico, Las ovejas detectives, la película de animación protagonizada por Hugh Jackman y Emma Thompson en la que es la encargada de doblar al español a la oveja Lily. Sin embargo, como suele ocurrir en este formato, la promoción ha sido solo la excusa para una charla repleta de anécdotas, reflexiones personales y ese humor afilado que caracteriza a la gallega.

Nada más entrar en el plató de La Revuelta, David Broncano le ha dicho a su invitada: «Te desembarazaste, ¿no?». Cristina Castaño ha respondido: «Hace ocho meses. Parí a los dos meses de venir porque estaba de siete».

Spobre su hijo, Cristina Castaño ha dicho:»Es un amor, la verdad es que sí, cualquiera lo diría porque, teniendo en cuenta cómo es la madre… cualquiera diría que el niño le habría salido rebelde […] Yo soy movidita y él es un amor».

«Ahora ya empiezo a ver un poco su personalidad. Hasta este momento no interactuaba, pero empieza ya a reconocer. Ellos durante los primeros 6 meses piensan que somos todos la misma persona», también ha dicho la intérprete sobre su hijo.A partir de aquí, la actriz ha reconocido que cree mucho en el Horóscopo ya ha segurado que toma “el 99,99% de las decisiones importantes en función” de los astros. «Hay días más propicios que otro pero si tuviera que casarme, no lo haría en un día de eclipse», ha confesado Castaño.

Nunca se ha de desmerecer un TRES 📉 Piensa en las alegrías que te ha dado#LaRevuelta pic.twitter.com/OMZ9mWbjAa — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 7, 2026

Referencias a ‘El Hormiguero’

Cabe recordar que Cristina Cataño está participando actualmente en el concurso de Antena 3 Tu cara me suena, algo que aplaudió Broncano, quien se ha declarado admirador del formato.

La actriz ha hablado de sus compañeros en el concurso y ha recordado a lahumorista e imitadiora Leonor Lavado, de la que ha recordado un dato: “Creo que está hoy en El Hormiguero con Jesulín, están ahora en El Hormiguero».

Este comentario ha provocado la risa de David Broncano, quien ha dicho: «¿Ha ido Jesulín (de Ubrique) y Leonor Lavado según estamos hablando tú y yo? Pocas veces hemos comentado El Hormiguero en directo desde aquí».

Pero ante esta broma, Broncano ha reconocido que su programa es grabado y que «lo único que me da pena de no ir en directo nunca es nunca poder hacer esa broma. La de ver el programa aquí, yo lo haría. No sé si legalmente… pero sería muy guapo».