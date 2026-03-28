Un Dj denuncia el «acoso» del PSOE después de que su público coreara «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!»

DJ David Zélmar no puede más y ha puesto en conocimiento de abogados la campaña de «acoso y derribo» que está sufriendo por parte del PSOE de Burgos y por algunos medios de comunicación afines al Partido Socialista. Todo comenzó en junio de 2025 cuando el DJ, desde lo alto de un escenario situado en el parque de la Quinta (Burgos), gritó: «¡Pedro Sánchez», y el público le respondió «hijo de puta!».

Esto llevó a la concejala socialista Blanca Carpintero a iniciar una campaña de desprestigio contra él y exigió a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala (PP), que rescindiera el contrato con David Zélmar: «Es bochornoso». «Un personaje así no merece subir a un escenario», dijo la socialista.

«En este tipo de actuaciones no todo vale y menos este tipo de conductas que promueven el odio. Da igual que sea contra Sánchez o contra cualquier otra persona», indicó la concejala Blanca Carpintero.

El artista se ha defendido en varias ocasiones en redes sociales, pero el PSOE continúa su particular cruzada contra él. A través de Instagram, David subió un vídeo pidiendo disculpas por si alguien pudo sentirse ofendido, pero dejó claro que él no había insultado a nadie y mucho menos incitado al odio o la violencia. También ha explicado que fueron unos jóvenes en primera fila los que corearon primero el nombre de Pedro Sánchez y él lo siguió.

«Pedro Sánchez me ha hecho perder dinero», aseguraba el DJ en una entrevista con OKDIARIO. Aunque no ha precisado la cantidad, sí ha reconocido que debido a esto le han cancelado algunas actuaciones.

Por otro lado, el PSOE también acusó a David de vaciar un extintor sobre el público en otra fiesta organizada. «No entendemos que se le siga contratando», dijo entonces Carpintero. Un extremo que ha negado tajantemente el afectado. «Para nada se trató de un extintor, es una pistola de dióxido de carbono (CO2). Algo totalmente normal en cualquier discoteca o evento. Se está sacando de contexto para generar polémica donde no la hay», ha dicho a OKDIARIO. Las pistolas de CO2 emiten ráfagas de gas dióxido de carbono a alta presión.

«Llevo más de diez años dedicándome a esto, he trabajado en salas y festivales importantes y jamás he tenido un problema. Creo que antes de hacer ciertas declaraciones habría que informarse un poco mejor». Y añade: «Se puede opinar, por supuesto, pero no lanzar acusaciones sin sentido que ponen en duda el trabajo de un profesional. Yo tengo muy claro cómo trabajo y la seguridad siempre ha sido para mí lo primero».

Por otra parte, la concejal Blanca Carpintero ha vuelto a pedir recientemente que no se contrate a Zelmar para una fiesta joven que tendrá lugar este sábado 28 de marzo en la sala Andén 56 de Burgos. La fiesta ha quedado cancelada por motivos que se desconocen.

«No sé los motivos de cancelación, pero que al final los perjudicados son los jóvenes, que por algo político o ganas de hacer ruido, son los afectados cuando ya de por sí tienen pocas alternativas de ocio», lamenta el DJ.

El PSOE ya pidió que el artista no estuviese tampoco en las actividades de Carnaval, pero David, en esa ocasión, sí consiguió trabajar.