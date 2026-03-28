Este próximo fin de semana volveremos a adelantar el reloj para dar comienzo al horario de verano. El cambio de hora se producirá en la madrugada del sábado al domingo: cuando el reloj marque las 02:00, se pasará directamente a las 03:00, lo que supondrá dormir menos esa noche, pero también disfrutar de tardes con más luz natural en los próximos meses.

En marzo de 2019, el Parlamento Europeo decidió poner fin al cambio de hora para 2021. Lo hizo tras conocer los resultados de una consulta pública de la Comisión Europea en la que participaron más de 4,5 millones de ciudadanos de los países miembros. De ellos, el 84% se mostró a favor de acabar con esta práctica.

Sin embargo, la falta de acuerdo entre los Estados para sacar adelante una propuesta legislativa que ponga fin al cambio de hora de manera coordinada, con el propósito de evitar perturbaciones en el mercado interior y promover el bienestar de la población, ha paralizado hasta el momento la toma de cualquier decisión.

Reactivar el debate

El año pasado, el Gobierno español intentó reactivar el debate llevando a una reunión de ministros de Transporte, Telecomunicaciones y Energía de la UE la propuesta de que el cambio de hora estacional se acabara este año esgrimiendo que apenas ayuda a ahorrar energía y que incluso tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de los ciudadanos.

Cuando el Gobierno defendió acabar con los cambios, su propuesta se apoyó en tres argumentos: el respaldo mayoritario de la ciudadanía española y europea; la ausencia de evidencia científica que demuestre que esta práctica genera un ahorro energético sustancial; y las consecuencias negativas que tiene en la salud y el bienestar de millones de personas.

La última noticia que se tiene desde la UE es que el comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, defendió poco después de la propuesta española que la UE ponga fin al sistema de cambio horario bianual por las «complicaciones innecesarias» que genera en la sociedad y la economía, pero tras sus palabras no se han conocido avances en el desarrollo de ninguna iniciativa concreta desde Bruselas.

Ahorro marginal

Un estudio preliminar de la Universidad de Oporto, publicado a finales de noviembre del pasado año, insiste en que el ahorro que conseguimos en Europa adelantando el reloj en marzo es marginal.

Según los investigadores, «el horario de verano produce reducciones mínimas en las necesidades de energía para iluminación (aproximadamente entre el 1% y el 2%), pero estas modestas ganancias se ven compensadas por un aumento de la demanda de climatización, especialmente de calefacción».

«Dado el peso predominante de la calefacción y la refrigeración en el consumo energético doméstico, el horario de verano ya no proporciona un ahorro neto significativo bajo los patrones actuales de consumo energético», insisten los autores del estudio.

Diversidad y eficiencia

El paper también sostiene que los ajustes horarios uniformes en toda la Unión Europea generan ineficiencias debido a la diversidad geográfica y climática. Por ello recomienda alinear la hora legal con la hora solar para conseguir una mayor eficiencia energética.

«Los países occidentales como Portugal y España muestran configuraciones horarias óptimas claramente diferentes de las de países orientales como Polonia y Grecia. Por ello, recomendamos avanzar hacia una política horaria flexible y específica por regiones dentro de la Unión Europea», afirman los investigadores.

Los científicos también pronostican que los cambios previstos en la demanda eléctrica, debido a medidas como la adopción generalizada de vehículos eléctricos y bombas de calor, reducirán todavía más la relevancia del horario de verano.

A favor

Bien diferente es la opinión de otros científicos del campo de la física, que se muestran a favor de mantener el cambio de hora. José María Martín Olalla, físico de la Universidad de Sevilla, afirma que el cambio horario «funciona bastante mejor de lo que se suele pensar» aunque «es evidente que es un incordio porque es engorroso cambiar la hora».

«Podemos trabajar antes en verano que en invierno simplemente porque amanece antes. Y modernamente lo que conseguimos con eso al iniciar la actividad antes en verano es tener esas tardes más largas de ocio en verano. Es difícil de plasmar en artículos científicos, pero es una razón por la cual el cambio de hora ha estado funcionando bastante bien durante 100 años en Europa», remarca.

Por otro lado, Martín Olalla puntualiza que «no podemos obligar a que los finlandeses hagan un cambio de hora si no les viene bien, pero tampoco nos pueden obligar a que nosotros no hagamos un cambio de hora si a nosotros nos viene bien hacer esa práctica».

Prorrogado continuamente

El físico Jorge Mira Pérez de la Universidad de Santiago de Compostela recuerda que cada cinco años se hace una evaluación del cambio de hora y que «se ha prorrogado siempre».

También aboga por que Europa tenga un horario armonizado. «Desde el punto de vista de lo que debe ser la UE y un sentido común de pertenencia a ese espacio, unas legislaciones comunes, un ritmo común, no se debería romper la baraja horaria».

No obstante, reconoce que la medida no es igual de útil para todo el mundo. «En Finlandia, que pidió la abolición del cambio horario, una gran parte del territorio pasa de estar 24 horas de noche en Navidad a 24 horas de día en verano. Entonces a esta gente el ajuste que se hace de una hora arriba y abajo poco le compensa», admite.

Comisión de expertos

En 2018, el Gobierno convocó una comisión de expertos sobre el cambio horario que no llegó a ninguna resolución concluyente. También se analizó la conveniencia de modificar el actual huso horario —el mismo que Alemania desde 1940— pero tampoco se planteó ninguna medida.

La Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE) participó en ese Comité. Su presidente, César Martín, defiende que España debería quedarse con el horario de invierno. «Creemos que es el mejor desde cualquier punto de vista, especialmente desde un punto de vista médico».

A su juicio, «habría que seguir insistiendo» en el Consejo Europeo sobre este tema. «No depende de cada Estado miembro. O sea, no es que España pueda decidir por su cuenta la supresión del cambio de hora», reconoce.