El Gobierno ya ha anunciado el plan de medidas para hacer frente a la subida de los precios y ayudar a algunos sectores, como la agricultura. No obstante, el sector de los cereales es el que se está viendo ya más afectado como consecuencia de la guerra de Irán. «El sector de los cereales ya se ha visto obligado a reducir las dosis de abono porque los costes son inasumibles», alertan desde Coag.

«El elevado precio de los fertilizantes ya tienen consecuencias directas en una explotación media de 80 hectáreas de cereales en Burgos. De esta forma, reducir un 20% el uso de fertilizantes puede suponer pérdidas de entre 30 y 50 toneladas de producción de cereales, es decir, más de 10.000 € por campaña», señalan desde Coag.

Por tanto, el impacto no es sólo para el agricultor, sino que también supone menos producción en el campo, lo que significa que esto va a afectar al conjunto de la cadena alimentaria del campo a la mesa.

Asimismo, los agricultores también lamentan que finalmente «no se hayan incluido dos cuestiones importantes en estas ayudas». Principalmente, desde Coag denuncian que faltan ayudas para «compensar la subida de más del 20% en los plásticos de uso agrícola y ganadero y, por otro lado, que los apicultores no puedan acceder a la ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo».

De igual forma, indican que las medidas son insuficientes para «hacer frente al impacto de la guerra en Irán sobre los costes del gasóleo y los fertilizantes. Son medidas necesarias, pero también tenemos que decir con claridad que serán insuficientes si esta situación se prolonga en el tiempo».

Además, destacan que van a «seguir presionando para que estas medidas se incorporen, porque son necesarias para el conjunto del sector».

Riesgo de desabastecimiento

Las medidas anticrisis del Gobierno incluyen bajar al 10% el IVA de la luz, el gas y la gasolina. Sin embargo, los agricultores consideran que estas medidas «serían insuficientes en el caso de que se prorrogará la situación de guerra y la situación de crisis de precios energéticos y de fertilizantes más allá de 15 días».

«Estas medidas tratan de evitar que esos costes no se disparen o al menos se compensen para que los agricultores puedan garantizar una viabilidad económica y una llegada a buen puerto de las cosechas que ya hemos iniciado. De todas formas, estas medidas son importantes en este primer momento», defienden desde Coag.

En concreto, los agricultores alertan de que podría haber desabastecimiento alimentario, si no se toman medidas como ayudas directas en 15 días o un mes. «En un mes ya tendríamos que abordar el problema de una forma mucho más estructural, es decir, centrarnos en garantizar la producción agroalimentaria, la viabilidad de las explotaciones agrarias y, lo que es también muy importante, el abastecimiento alimentario al conjunto de la población», explican desde Coag.