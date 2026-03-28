‘Una nueva vida’: dónde se encuentra la mansión real de la familia Korhan y cuántos millones de euros cuesta

Las ficciones turcas han logrado hacerse un hueco en la pequeña pantalla internacional, de eso no cabe duda. Atresmedia ha sido uno de los grupos de comunicación españoles que ha apostado por emitir estas aclamadas historias en sus canales de televisión, siendo Antena 3 y Nova sus grandes estrellas. De hecho, si hablamos de ficciones exitosas, Una nueva vida se ha convertido en uno de los pesos pesados del momento. Y es que, aunque en Turquía la serie ya ha visto su desenlace, en nuestro país todavía tenemos historia para rato.

De esta manera, los espectadores están teniendo la oportunidad de ser testigos de la historia de dos jóvenes que tienen que contraer matrimonio por un acuerdo entre sus familias. El amor es inexistente en este enlace, pero la atracción es innegable desde el primer momento. Una ficción muy acertada por parte de la cadena que ha tenido muchos giros de guion desde su estreno, de eso no cabe duda. Por lo tanto, y debido a su popularidad, no es de extrañar que cada vez sean más los seguidores que busquen curiosidades sobre la serie. Por ello, hoy hablamos de la mansión real de los Korhan.

Como bien saben los fans, la mansión de los Korhan es uno de los escenarios más recurridos y vistos en Una nueva vida. Pues, con ella intentan transmitir el poder, la tradición familiar y el lujo que tanto caracteriza a los Korhan. Así pues, teniendo en cuenta que en las producciones audiovisuales casi todo forma parte de un set de rodaje montado, en esta ocasión, se trata de una mansión completamente real.

Tal y como se ha podido saber, la residencia se encuentra en el prestigioso distrito de Beylerbeyi, en la orilla asiática del Bósforo (Turquía). Su ubicación estratégica hace del lugar una villa completamente de ensueño. Y es que no solo es preciosa por dentro, también por fuera gracias al entorno que la rodea. De hecho las peculiaridades no acaban aquí. Se trata de una mansión muy importante y con mucha historia.

Según informa el portal de Antena 3, el hogar pertenece a los Sabancı, una de las dinastías más ricas y poderosas de Turquía. La importancia es tal, que se dice que es una de las grandes élites económicas del país. De hecho, la mansión fue considerada un símbolo de estatus y patrimonio. Asimismo, teniendo en cuenta que le veían mucho futuro a la serie, el equipo de la producción alquiló la casa durante cuatro años. Pues, así no tendrían problemas para grabar y no estarían sujetos a plazos cortos de rodaje.

La mansión de ‘Una nueva vida’ ha sido puesta en venta

Dada la importancia del lugar, el alquiler no fue precisamente barato. Se cita que presentaba un coste de 600.000 liras turcas mensuales, lo que al euro equivaldría, aproximadamente, a 11.800 €. Asimismo, se indica que los propietarios decidieron donar los ingresos a la caridad. Un gesto muy bonito con el que ayudaron a muchas personas.

Lejos de quedar aquí, y teniendo en cuenta que la producción concluyó sus grabaciones de manera oficial, en el 2024, la villa fue puesta a la venta por 1 billón 250 millones de liras turcas. Una cifra absolutamente astronómica que no todo el mundo puede pagar, pero la mansión cuenta, también, con mucha historia a sus espaldas. Por lo tanto, para que nos hagamos una idea, presenta un precio, aproximadamente, de más de 30 millones de euros.