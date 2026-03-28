La influencer española que apuntó a los invitados que no le pagaron en su boda: «Tengo un excel en rojo»

Rocío Camacho se ha convertido en noticia tras recordar algunos detalles de su boda con Guillermo Aylón. La creadora de contenido, que se casó en septiembre de 2025, ha revelado en una reciente entrevista que llegó a llevar un registro de los regalos económicos de los asistentes al enlace. En concreto, aseguró que tenía «un Excel en rojo» con los nombres de quienes no habían aportado dinero, una confesión que ha generado críticas y comentarios en redes sociales.

La pareja está a punto de cumplir medio año de matrimonio. Su boda tuvo lugar en el histórico Castillo de Batres, una fortaleza situada al sur de Madrid que sirvió de escenario para un enlace que reunió a familiares, amigos y numerosas personalidades del mundo digital. El evento fue descrito por muchos de los asistentes como una celebración cuidada al detalle, con una estética elegante y una organización muy elaborada.

Sin embargo, más allá de la imagen idílica del enlace, Rocío Camacho ha reconocido que la preparación de la boda supuso un proceso exigente y costoso. La influencer habló sobre aquella experiencia durante su participación en el podcast Ac2ality, donde repasó algunos de los momentos más intensos de la organización.

Rocío Camacho ha dado explicaciones

Según explicó la propia Rocío Camacho, el proceso de preparación fue mucho más complejo de lo que imaginaba inicialmente. Aunque contó con el apoyo de una wedding planner en determinadas fases, aseguró que gran parte de la planificación recayó finalmente sobre ella misma.

Durante la entrevista describió las últimas semanas antes de la boda como un periodo especialmente estresante. En su entorno, muchos le insistían en que organizar un enlace de esas características podía convertirse en una tarea abrumadora si no se delegaba completamente en profesionales especializados.

Aun así, Rocío Camacho decidió implicarse de forma directa en la mayoría de las decisiones. Tenía una idea muy clara de cómo quería que fuese la celebración y prefería supervisar personalmente cada detalle.

El resultado fue una boda que, aunque no pretendía ser ostentosa, sí implicó un presupuesto considerable. Camacho reconoció que el coste final del evento se situó aproximadamente entre 120.000 y 140.000 euros, una cifra que sorprendió a muchos de sus seguidores cuando la reveló públicamente.

¿Cuánto se ha gastado en la boda?

Como ocurre con frecuencia en el caso de creadores de contenido con gran presencia en redes sociales, parte de los servicios relacionados con la boda estuvieron vinculados a colaboraciones o acuerdos promocionales. Rocío Camacho quiso aclarar, no obstante, que ese tipo de colaboraciones no significaron que el evento resultara gratuito.

Durante la conversación explicó que, pese a haber recomendado en sus plataformas a varios proveedores, la mayoría de los gastos fueron asumidos por la pareja. Incluso bromeó con que bastaría revisar los movimientos de su cuenta bancaria para comprobar que la celebración tuvo un coste real.

Entre los elementos más destacados del enlace figuró el vestido que la influencer lució durante la ceremonia, diseñado por el prestigioso modista Lorenzo Caprile. Camacho lo describió como una pieza clásica y elegante, que acompañó con un ramo de calas blancas elaborado por la floristería Blumenthal.

El Excel de la polémica

El comentario que ha generado mayor controversia surgió cuando la modelo explicó cómo gestionaron los regalos de los invitados. A la boda acudieron aproximadamente 200 personas, entre ellas otras figuras del entorno digital como Rocío Osorno, Teresa Bass o Sara Fructuoso.

Camacho aseguró que, en términos generales, el comportamiento de los asistentes fue generoso y que gracias a esos regalos económicos pudieron compensar una parte significativa del gasto realizado. En ese contexto, comentó con tono humorístico que había llevado un registro en una hoja de cálculo para controlar las aportaciones. En esa lista, según explicó, los nombres de quienes no habían contribuido aparecían marcados en color rojo.

La frase fue interpretada por algunos usuarios de redes sociales como una crítica hacia los invitados que no realizaron aportaciones económicas, lo que desencadenó un intenso debate en internet. Mientras algunos defendieron la sinceridad de la empresaria, otros consideraron inapropiado hablar públicamente de este tipo de detalles.

La reacción en redes refleja un debate más amplio sobre las expectativas económicas que rodean a las bodas en España. En muchos casos, los invitados suelen ofrecer un regalo monetario que, de manera informal, se considera una forma de contribuir al coste del banquete y la celebración.

Camacho defendió esta práctica durante la entrevista, señalando que, en su opinión, se trata de una cuestión de educación social ampliamente aceptada. Según explicó, considera que quienes acuden a una boda son conscientes de ese tipo de costumbre. Sus palabras, sin embargo, han generado opiniones divididas. Algunos usuarios han respaldado su planteamiento, señalando que las bodas implican gastos muy elevados para los anfitriones. Otros, en cambio, consideran que el regalo debería ser siempre voluntario y no una expectativa implícita.