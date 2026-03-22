Críticas contra Rocío Camacho por desvelar el pastizal que se gastó en su boda

La boda de Rocío Camacho sigue dando que hablar. La creadora de contenido ha vuelto a situarse en el centro de la polémica tras desvelar cuánto dinero destinó a organizar el que fue uno de los enlaces más comentados de la crónica social.

Sus declaraciones, pronunciadas durante una entrevista en el pódcast de Ac2ality, no han pasado desapercibidas en redes sociales, donde numerosos usuarios han reaccionado con sorpresa al conocer la magnitud del presupuesto invertido en aquella celebración.

El enlace, que tuvo lugar el 20 de septiembre de 2025, marcó un antes y un después en la vida de la empresaria, quien decidió dar el paso de contraer matrimonio con Guillermo Aylon tras más de tres años de relación. Aquel día quedó grabado en la memoria de la pareja y de los más de doscientos invitados que acudieron al evento, concebido como una ceremonia civil en la que ambos quisieron reivindicar públicamente el tipo de relación que comparten.

Una boda por todo lo alto

La celebración se llevó a cabo en el Castillo de Batres, un histórico enclave situado al sur de Madrid que se ha convertido en uno de los espacios más demandados para celebraciones exclusivas. El lugar, rodeado de jardines y arquitectura histórica, fue elegido por la pareja como escenario de un evento que pretendía reflejar elegancia y personalidad.

Entre los asistentes figuraban familiares, amigos y varias personalidades vinculadas al mundo digital y a la moda. La boda reunió a compañeros del sector y rostros conocidos del entorno de la influencer, como Rocío Osorno, Sara Fructuoso o los pilotos Marc Márquez y Álex Márquez, quienes se encontraban entre los invitados.

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante aquel día fue el vestido elegido por la novia. Camacho apostó por un diseño exclusivo elaborado por Lorenzo Caprile, uno de los modistos más reconocidos de la alta costura española, quien confeccionó una pieza a medida para la ocasión.

El traje estaba pensado para acompañar cada momento del recorrido hacia el altar, con una estética que buscaba conjugar tradición y sofisticación. La elección del diseñador reforzaba el carácter especial que Rocío quiso otorgar a la ceremonia, donde cada elemento fue cuidadosamente planificado.

¿Cuánto dinero se gastó?

Hasta ahora, la mayoría de detalles económicos relacionados con la boda habían permanecido en el terreno de la especulación. Sin embargo, la propia protagonista decidió aclarar la cuestión durante su intervención en el pódcast de Ac2ality, donde habló abiertamente de los preparativos y del presupuesto que asumió para sacar adelante el evento.

Durante su entrevista, Rocío Camacho explicó que gran parte del proceso organizativo recayó finalmente sobre ella, a pesar de haber contado con el apoyo inicial de una organizadora de bodas. Según relató, ese acompañamiento resultó útil en las primeras fases del proceso, aunque posteriormente tuvo que asumir buena parte de las decisiones y gestiones.

En ese contexto, Rocío reveló por primera vez el gasto aproximado que asumió personalmente para cubrir los distintos servicios contratados. Según explicó, el desembolso directo que salió de su propio bolsillo se situó entre 120.000 y 140.000 euros, una cifra que no incluye los descuentos o colaboraciones que obtuvo gracias a su visibilidad en redes sociales.

Críticas a Rocío Camacho

Las declaraciones de Rocío Camacho han generado una intensa conversación. Mientras algunos seguidores han valorado la transparencia con la que decidió explicar el presupuesto de su boda, otros usuarios han cuestionado el elevado gasto destinado a una celebración de este tipo.

Parte de las críticas se han centrado especialmente en uno de los comentarios que la modelo hizo durante la entrevista, en el que reflexionó sobre las aportaciones económicas que los invitados suelen realizar cuando acuden a un enlace. Según explicó, considera que es habitual que quienes asisten a una boda contribuyan económicamente al coste del evento.

La creadora de contenido señaló además que, gracias a esas aportaciones, la pareja logró recuperar «más o menos» una parte importante de la inversión. Ese comentario ha alimentado el debate en redes sociales sobre el coste de las bodas y sobre las expectativas económicas que a veces rodean a este tipo de celebraciones.

Un día inolvidable

Más allá de la polémica, Rocío dejó claro que mantiene un recuerdo muy positivo de aquel día y que no modificaría ninguna de las decisiones que tomó durante la organización. Según explicó, su objetivo desde el principio era apostar por proveedores y servicios que consideraba de máxima calidad.

La influencer aseguró que quiso cuidar cada detalle para que el resultado estuviera a la altura de lo que había imaginado para su boda. En su opinión, el lugar elegido, la decoración floral, el diseño del vestido y el conjunto de elementos que conformaron la celebración respondían a esa idea de crear un evento especial.

Aunque reconoció que el proceso de preparación fue intenso y en ocasiones estresante, sostiene que la experiencia terminó compensando el esfuerzo invertido. Con el paso de los meses, la boda sigue siendo para ella uno de los recuerdos más importantes de su vida. De ahí que no le importe las críticas que ha recibido.