Silvia Alonso y David Broncano confiesan un dato de su vida íntima: «Lo cuento y luego lo quitamos»

El pasado jueves 12 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. De esta manera, fuimos testigos de cómo dos de los protagonistas de la serie Ladrones, la tiara de Santa Águeda, nueva serie que se estrena en Disney+, decidieron pasarse por el Teatro Príncipe Gran Vía. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Álex González y Silvia Alonso. Recordemos que la joven es la actual pareja del presentador de La Revuelta, por lo que su respuesta a las preguntas clásicas generaba una gran expectación entre los espectadores del programa que se emite de lunes a jueves en La 1 de Televisión Española. Durante la entrevista, tras hablar de cómo han sido las grabaciones de la nueva serie de Disney+, así como alguna que otra anécdota a destacar, David Broncano dio el paso de hacer las preguntas clásicas a sus invitados.

Poco después, llegó la cuestión que tiene vinculación con las relaciones sexuales en el último mes. Así pues, David Broncano volvió a explicar cómo se calculan las «puntuaciones» para poder dar un dato: «Un coito vale 1 punto, el petting 0,6 y la masturbación 0,5». Como no podía ser de otra manera, Álex González y Silvia Alonso no tuvieron reparos a la hora de sincerarse al respecto. Sobre todo la actriz, que hizo la siguiente confesión: «Yo diría… Es que yo soy una gran defensora del petting. El coito no es tan importante, a veces no hay tiempo ni ganas para hacerlo todos los días», comenzó explicando. En ese preciso instante, fue interrumpida por su pareja, David Broncano: «Pues fíjate que había pensado yo esta tarde, me he dado cuenta de una cosa que igual habías hecho». Acto seguido, fue más allá: «Lo cuento y luego lo quitamos, porque esto es muy íntimo», anunció.

«Lo voy a contar. Lo cuento y luego se quita porque esto no se puede contar», anunció David Broncano. A pesar de su palabra, lo cierto es que el equipo decidió no suprimir esta parte de la nueva entrega de La Revuelta. Pocos segundos después, los espectadores pudieron descubrir a qué se refería el presentador.

«Será cabrona que para decir un dato, porque ayer y hoy se ha follado dos veces cada día», explicó David Broncano. Un dato que provocó que el público allí presente rompiese a carcajadas. Lejos de no dar más detalles, Silvia Alonso respondió a su pareja con total contundencia: «Es que tenía muy pocos puntos. ¿Qué quieres que haga?».

Pero no todo queda ahí, ya que la actriz salmantina alegó que, a partir de las 22:00 horas, se convierte «en una especie de teletubbie», por lo que pierde cualquier tipo de interés respecto a este asunto. Sin duda, la confesión sexual de Silvia Alonso y David Broncano fue uno de los momentos a destacar de la última entrega de La Revuelta en esta semana.