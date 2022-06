Shakira sorprende con una inesperada propuesta a Nick Jonas

Sin lugar a dudas, la actualidad en la vida de Shakira ocupa uno de los espacios más comentados en el mundo del corazón, desde que anunciara su separación con la que fue su pareja desde 2010, Gerard Piqué. Bien es cierto que, en cuanto a su vida sentimental, la artista colombiana no está viviendo sus mejores momentos, aunque se encuentra en un gran momento laboral. Entre estos, destaca el programa de televisión que hace junto a Nick Jonas, su cómplice en esta nueva etapa profesional.

En los últimos días, ambos artistas nos han dejado un momento para el recuerdo. Concretamente, este se ha desarrollado durante la emisión del programa, cuando Shakira se ha atrevido a preguntarle a su compañero si se atrevía a bailar junto a ella, Chantaje, uno de sus exitosos temas en colaboración con Maluma: “Do I salsa?? Sometimes. New episode of #DancingWithMyself tonigth at 10/9c on @nbc!!”, publicaba en su cuenta de Instagram, uno de los miembros de los Jonas Brothers.

La intérprete de Te Felicito se ha refugiado en su vida profesional, asimismo ha compartido varias publicaciones de la emisión de Dancing with myself, que a su vez está haciendo de escudo emocional en su favor. Sin embargo, no podemos olvidar que más allá de gran papel que desempeña en el programa junto a su compañero y artista, la colombiana no ha dejado de disfrutar y triunfar en lo que respecta a su trayectoria como cantante.

No nos cabe la menor duda que el hermano menor de Joe y Kevin Jonas se está convirtiendo en un gran apoyo para la artista en estos delicados momentos. Hace tan solo unos días, ambas partes hacían oficial la ruptura a través de un comunicado: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”.